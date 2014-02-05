شهرداری ها از ظرفیت منطقه آزاد انزلی برای نوسازی ماشین آلات سنگین خود استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مسرور ظهر چهارشنبه در مصاحبه با خبرنگاران به آمادگی این سازمان را برای استفاده شهرداری ها و نهادهای خدماتی از مزیت خرید خودروهای سنگین و راهسازی با پلاک منطقه آزاد انزلی اشاره کرد.

وی همچنین با اشاره به بارش برف اخیر و کمبود تجهیزات راهداری و امدادرسانی در سطح شهرهای استان، پیشنهاد بهره گیری از این مزیت قانونی را مطرح کرد و اظهارداشت: با توجه به مشکلات پیش آمده این سازمان آمادگی خود را برای ارائه تسهیلات ویژه برای نوسازی ماشین آلات سنگین اعلام می دارد.

مدیر عامل منطقه آزاد انزلی در خصوص اعطای تسهیلات از سوی این سازمان نیز گفت: اخذ عوارض ورود بسیار پائین و امکان واردات خودروهای سنگین تا دو مدل پائین تر از مدل سال جاری میلادی از جمله تسهیلات اعطایی است.

وی افزود: این اقدام به روز رسانی و برطرف کردن کمبودهای موجود در زمینه تجهیزات و ماشین آلات راهداری در سطح استان و امکان خدمات رسانی بهتر به مردم شریف استان را فراهم می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرهای رشت، انزلی، آستانه اشرفیه، لاهیجان، لنگرود، فومن، رضوانشهر و صومعه سرا در محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی قرار دارند.