فوتبال را از زمین های خاکی سرپل ذهاب شروع کردم/ استعدادهای فوتبال کرمانشاه دیده نمی شود

"بختیار رحمانی" کاپیتان و هافبک آماده کرمانشاههی این روزهای تیم فوتبال فولاد خوزستان در مورد شایعه پیوستنش به یکی از تیم های فوتبال کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به این موضوع فکر نکرده ام اما دوست دارم یک روزی شرایط فراهم شود و من، محمد نوری، شهاب کرمی، کاوه رضایی و همراه سایر بازیکنان کرمانشاهی برای یک تیم فوتبال از کرمانشاه بازی کنیم.

فوتبال را از زمین های خاک سرپل ذهاب شروع کردم

بختیار رحمامی اظهار داشت: سال 1370 در سرپل ذهاب متولد شدم، هنوز هم پدر و مادرم در این شهر زندگی می کنند، هرگاه وقت داشته باشم برای دیدنشان به سرپل می روم، البته چون پرواز هوایی بین کرمانشاه و اهواز برقرار نیست خیلی دیر به دیر برای دیدن پدر و مادرم می آیم.

رحمانی گفت: فوتبالم را نیز از زمین خاکی های سرپل ذهاب شروع کردم، سپس به عضویت تیم فوتبال زاگرس این شهر درآمدم. وی تاکید کرد: تیم خوبی داشتیم رحمان مرادیان به عنوان سرمربی خیلی برایم زحمت کشید، اما نمی دانم چه بلایی سرتیم وبازیکنانش آمد.



هافبک تیم فوتبال فولادخوزستان در مورد پیوستنش به تیم این تیم، گفت: تیم زاگرس با تیم نوجوانان فولاد خوزستان مسابقه داشت، آن زمان من به عنوان بازیکن تیم ملی نوجوانان فوتبال در تیم زاگرس توپ می زدم. پس از انجام این مسابقه مسئولین آکادمی و استعداد یابی تیم فولاد خوزستان با مدیر عامل باشگاه زاگرس در مورد جذب من صحبت کردند و طی توافقی که داشتند من به فولاد پیوستم.



به پیشنهاد تیم شیرین فراز جواب منفی دادم



رحمانی اشاره ای به پیشنهاد باشگاه شیرین فراز به خود در زمانی که این تیم درلیگ برتر حضور داشت کرد و گفت: در دوره ای که تیم فوتبال شیرین فراز در لیگ برتر حضور داشت فرمان کریمی، مدیر عامل اسبق این تیم خواستار جذبم شد اما چون شرایط را برای انتقال مناسب ندیدم ترجیح دادم در فولاد بمانم.



وی در ادامه عنوان کرد: وقتی شیرین فراز به من پیشنهاد داد یک یا دو بازیکن کرمانشاهی داشت به همین دلیل دوست نداشتم به این تیم بروم.



کسی استعدادهای سرشار فوتبال کرمانشاه را نمی بیند



وی ادامه داد: الان چند بازیکن کرمانشاهی در تیم راهیان بازی می کنند؟ فکر نکنم بیش از دو یا سه بازیکن بومی در این تیم حضور داشته باشند. اگر دغدغه مدیر عامل باشگاه راهیان کیفیت پایین بازیکنان کرمانشاه است به نظرم غلط است. شما اگر دنبال بازیکن خوب در استان هستید، بروید در شهرستان ها ببینید چقدر بازیکن مستعد وجود دارد اما چون کسی نیست که آن ها را ببیند فوتبالشان رو به نابودی است.



این بازیکن فوتبال بیان داشت: بارها پیش آمده است که فوتبالیست های کرمانشاهی با من تماس می گیرند و می خواهند که آن ها را به تیم راهیان معرفی کنم، اما چون مسئولین تیم راهیان را نمی شناسم به آن ها جواب منفی می دهم در حالیکه خبر دارم که آن ها چه بازیکنان خوبی هستند.



راهیان را با فولاد مقایسه نکنید



رحمانی در پاسخ به این سوال که "آیا باشگاه راهیان از نظر ساختار با باشگاه فولاد قابل قیاس است "گفت: باشگاه فولاد از نظر امکانات فوتبالی در ایران زبانزد است، الان 6 زمین تمرین در اختیار تیم قرار دارد، آیا راهیان این امکانات را دارد؟ پس مقایسه بین این دوتیم واقعا اشتباه است.



مسئولین کرمانشاه باشگاه راهیان را کمک کنند



هافبک تیم فولاد خوزستان تاکید کرد: مردم کرمانشاه عاشق کشتی هستند اما مقوله فوتبال خیلی متفاوت است. فوتبال الان به قسمتی از زندگی هر فرد تبدیل شده است. وقتی شیرین فراز در لیگ برتر حضور داشت واقعا مردم چه شور و شوقی داشتند؟ الان هم اوضاع همینطور است، حتی خودم بازی های راهیان را به جد دنبال می کنم، چون تیم شهرم است و به آن تعصب دارم.



وی افزود: از مشکلات باشگاه راهیان خبر دارم و انتظار دارم که مسئولین کرمانشاهی این تیم را حمایت کنند تا مجدد بنواند به لیگ برتر صعود کند.



فوتبالم را در فوتبال کرمانشاه به پایان خواهم رساند



رحمانی در پاسخ به این سوال که "آیا در آینده به یکی از تیم های فوتبال کرمانشاه خواهد پیوست"، گفت: تا الان به این موضوع فکر نکرده ام چون هنوز در اول راه هستم و امیدوارم در آینده ای نزدیک به یکی از باشگاه های اروپایی بپیوندم. اما اگر در آینده شرایط مهیا شود احتمالا به یکی از تیم های فوتبال کرمانشاه خواهم پیوست. البته خیلی دوست دارم که من، محمد نوری، کاوه رضایی و شهاب کرمی یک روزی برای تیم فوتبال شهرمان بازی کنیم، چون ما عاشق کرمانشاه هستم و هرکاری برای سربلندی اش انجام می دهیم.



صدای خوبی دارم اما در اربیل عراق کنسرت برگزار نکرده ام



و در پاسخ به این پرسش که آیا در شهر اربیل عراق کنسرت برگزار کرده است، گفت: اصلا باور نکنید چون من اصلا به این شهر نرفته ام چه برسد به اینکه کنسرت برگزار کنم. البته صدای بدی ندارم و چند آهنگ محلی هم خوانده ام، اما هیچ وقت به فکر برگزاری کنسرت نیفتاده ام.



پس از جام جهانی به اروپا خواهم رفت



رحمانی درباره پیشنهاد تیم های اروپایی گفت: در این فصل چند پیشنهاد از تیم های اروپایی داشتم اما شرایط برای انتقال مهیا نشد. خودم هم دوست داشتم تا پایان فصل در فولاد بمانم و پس از رقابت های جام جهانی فوتبال به یکی از تیم های اروپایی بپیوندم. البته الان یک پیشنهاد خوب از یکی از تیم های هلندی دارم و در حال مذاکره با این باشگاه هستم، اگر به تفاهم برسیم شاید به این تیم بپیوندم.



با کی روش مشکلی ندارم



وی درباره علت عدم دعوتش به تیم ملی فوتبال ایران، گفت: "کی روش" سرمربی تیم ملی است و او بهتر از هرکس دیگری می داند چه بازیکنانی شایسته حضور در این تیم هستند. من کاری به گذشته ندارم چون آینده را نگاه می کنم، امیدوار هستم در این چند بازی که از لیگ برتر مانده است بتوانم نظر "کی روش" را جلب کنم و در لیست نهایی تیم ملی فوتبال برای رقابت های جام جهانی فوتبال قرار بگیرم.



"حسین کعبی" با لهجه عربی تهدیدم کرد



در ادامه رحمانی در توضیحی در مورد درگیری اش در فصل قبل با حسین کعبی بازیکن تیم فوتبال نفت آبادان، گفت: بنده خدا حسین کعبی فکر می کرد که اگر با لهجه عربی من را تهدید کند نمی فهمم در حالیکه زبان عربی ام شاید از او هم بهتر باشد.

