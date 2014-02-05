محمد فرامرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی روز جمعه تیمش مقابل ذوبآهن اصفهان اظهار داشت: شرایط تیم ما در حال حاضر بسیار مناسب است و بازیکنان ما برای این دیدار آماده هستند و ما در روزهای گذشته آمادگی بسیار خوبی برای بازیکنان خود ایجاد کردهایم.
وی افزود: تیم ما برای این بازی آماده بوده و تلاش میکند که مقابل ذوبآهن در شهرآورد اصفهان به پیرورزی برسد و سه امتیاز این مسابقه را ازآن خود کند.
سرپرست تیم سپاهان با بیان اینکه شریفی برای شهرآورد اصفهان محروم است، بیان داشت: مهدی شریفی به دلیل اخراجی که در بازی پرسپولیس داشت، در شهرآورد اصفهان محروم بوده و به میدان نمیرود.
وی با اشاره به خطای محمدرضا خلعتبری روی شجاع خلیلزاده که در بازی پرسپولیس صورت گرفت، افزود: همه دیدند که در یک صحنه که شجاع حتی توپ نیز در اختیار نداشت، خلعتبری روی او خطا کرده و باید بگویم از یک بازیکن ملیپوش این انتظار نمیرود زیرا او روی شجاع خطا کرده است.
فرامرزی تصریح کرد: همه به این مسئله تاکید داشتند که خلیلزاده در آن صحنه مستحق گرفتن کارت زرد نبود و کار خلعتبری در آن صحنه اصلاً خوب نبود.
وی ادامه داد: باید بگویم اتفاقاتی که در بازی ما مقابل پرسپولیس رخ داد که همه آنها به ضرر تیم ما نیز بود، بسیار بیشتر از اتفاقاتی بود که در بازی رفت دو تیم صورت گرفت اما باشگاه سپاهان در این زمینه حرفهایگری کرده و حتی کارشناسان برنامه 90 نیز تایید کردند که شریفی در آن بازی نباید اخراج میشد.
سرپرست سپاهان تصریح کرد: به هر حال امیدوارم که تیمهای ما فرهنگ پذیرش شکست را داشته باشند و بعد از شکست نیز رفتار آرام ازخود پیشه کنند زیرا نباید به هر قیمتی 3 امتیاز بازیها را کسب کرد.
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