  1. استانها
  2. همدان
۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۱۳

فاطمیه روستای سعدوقاص نهاوند از محل پرداخت زکات ساخته شد

فاطمیه روستای سعدوقاص نهاوند از محل پرداخت زکات ساخته شد

نهاوند - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته امداد شهرستان نهاوند در مراسم بهره برداری از این مکان گفت: فاطمیه روستای سعدوقاص از توابع بخش مرکزی شهرستان نهاوند با اعتبار 230 میلیون تومان از محل پرداخت زکات مردم شهرستان نهاوند احداث شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاویانی ظهر چهارشنبه در آیین بهره برداری از این طرح گفت: این فاطمیه در زمینی به مساحت 700 متر مربع و زیر بنای 500 متر مربع در یک طبقه ساخته شده و دارای امکاناتی همچون، کتابخانه، آبدارخانه و کلاس های آموزشی قرآن و احکام است.

کاویانی با اشاره به اینکه در سال قبل 520 میلیون تومان زکات در شهرستان نهاوند جمع آوری شده است گفت: با اطلاع رسانی و برگزاری کلاس های آموزشی پرداخت زکات در بخش ها و روستاهای نهاوند در سال جاری  تا کنون 600 میلیون تومان زکات در نهاوند جمع آوری شده است.

وی افزود: در ایام دهه فجر امسال چهار فاطمیه دیگر در روستاهای نهاوند به بهره برداری می رسد که اعتبارات انها از محل پرداخت زکات مردم شهرستان نهاوند تأمین شده است.

رئیس اداره کمیته امداد شهرستان نهاوند عنوان کرد: زکات دريافت شده با هماهنگي مردم و اعضاي شوراي اسلامي و دهياران در اختيار همان روستا قرار مي‌گيرد تا در پروژه‌هاي عمومي و عام‌المنفعه هزينه شود.

علی کاویانی بیان داشت: بيش از 300 نفر در مناطق مختلف روستايي و عشايري نهاوند به عنوان عامل زکات با دبيرخانه شوراي زکات در اين شهرستان همکاري دارند و تاکنون 45 پروژه عمراني در سطح روستاها از عوايد پرداخت زکات اجرا شده است.

کد مطلب 2230083

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها