فاطمیه روستای سعدوقاص نهاوند از محل پرداخت زکات ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاویانی ظهر چهارشنبه در آیین بهره برداری از این طرح گفت: این فاطمیه در زمینی به مساحت 700 متر مربع و زیر بنای 500 متر مربع در یک طبقه ساخته شده و دارای امکاناتی همچون، کتابخانه، آبدارخانه و کلاس های آموزشی قرآن و احکام است.

کاویانی با اشاره به اینکه در سال قبل 520 میلیون تومان زکات در شهرستان نهاوند جمع آوری شده است گفت: با اطلاع رسانی و برگزاری کلاس های آموزشی پرداخت زکات در بخش ها و روستاهای نهاوند در سال جاری تا کنون 600 میلیون تومان زکات در نهاوند جمع آوری شده است.

وی افزود: در ایام دهه فجر امسال چهار فاطمیه دیگر در روستاهای نهاوند به بهره برداری می رسد که اعتبارات انها از محل پرداخت زکات مردم شهرستان نهاوند تأمین شده است.

رئیس اداره کمیته امداد شهرستان نهاوند عنوان کرد: زکات دريافت شده با هماهنگي مردم و اعضاي شوراي اسلامي و دهياران در اختيار همان روستا قرار مي‌گيرد تا در پروژه‌هاي عمومي و عام‌المنفعه هزينه شود.

علی کاویانی بیان داشت: بيش از 300 نفر در مناطق مختلف روستايي و عشايري نهاوند به عنوان عامل زکات با دبيرخانه شوراي زکات در اين شهرستان همکاري دارند و تاکنون 45 پروژه عمراني در سطح روستاها از عوايد پرداخت زکات اجرا شده است.