به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور در پی بارشهای سنگین برف و وقوع یخبندان و سرمای شدید در استانهای گیلان و مازندران و بروز مشکلاتی برای مردم این دو استان، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی كل كشور با صدور احكامی جداگانه، بازرسان کل استانهای گیلان و مازندران را مأموریت داد تا به صورت فوقالعاده، نحوه خدماترسانی دستگاههای مسئول را بررسی و نتیجه را گزارش كنند.
ناصر سراج در بخشهایی از این احکام تأکید کرد: با توجه به اینکه بارندگیهای اخیر موجب بروز مشكلاتی برای اهالی مناطقی از این دو استان شده، مقتضی است با مراجعه به محلهای وقوع مشكلات و معضلات برای مردم و استماع نظر آسیبدیدگان و مسئولین ذیربط و به طور كلی با بررسی همه جانبه موضوع، گزارش لازم را تهیه و نتیجه را سریعاً به مركز اعلام نمایید.
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