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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۵۵

سراج دستور داد؛

بازرسی فوق‌العاده از اقدامات دستگاه‌های خدمات‌رسان در استان‌های برف گرفته شمال کشور

بازرسی فوق‌العاده از اقدامات دستگاه‌های خدمات‌رسان در استان‌های برف گرفته شمال کشور

به دستور رئیس سازمان بازرسی كل كشور بازرسی فوق‌العاده از اقدامات دستگاه‌های خدمات‌رسان در استان‌های برف گرفته شمال کشور انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور در پی بارش‌های سنگین برف و وقوع یخبندان و سرمای شدید در استان‌های گیلان و مازندران و بروز مشکلاتی برای مردم این دو استان، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی كل كشور با صدور احكامی جداگانه، بازرسان کل استان‌های گیلان و مازندران را مأموریت داد تا به صورت فوق‌العاده، نحوه خدمات‌رسانی دستگاه‌های مسئول را بررسی و نتیجه را گزارش كنند.

ناصر سراج در بخش‌هایی از این احکام تأکید کرد: با توجه به این‌که ‌بارندگی‌های اخیر موجب بروز مشكلاتی برای اهالی مناطقی از این دو استان شده، مقتضی است با مراجعه به محل‌های وقوع مشكلات و معضلات برای مردم و استماع نظر آسیب‌دیدگان و مسئولین ذیربط و به طور كلی با بررسی همه جانبه موضوع، گزارش لازم را تهیه و نتیجه را سریعاً به مركز اعلام نمایید.

 

کد مطلب 2230089

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