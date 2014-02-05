سپاه قدس گیلان با 100 دستگاه ماشین آلات به یاری مردم شتافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هامون محمدی عصر چهارشنبه در بازدید از مناطق برفگیر استان افزود: یا بارش سنگین برف که از ساعت یک بامداد یازدهم بهمن ماه در استان آغاز و منجر به مسدود شدن راه های استان، قطع برق و افت فشار گاز شد.

وی اظهارداشت: سپاه قدس گیلان همگام با دیگر گروه های امداد رسانی به یاری مردم شتافت.

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه نیروهای امداد سپاه قدس نیز در کنار سایر نهادهای ذیربط از نخستین ساعت‌ های بارش برف امداد رسانی به شهروندان را بر عهده گرفتند، گفت: در این حرکت امدادی بیش از 30 دستگاه ماشین آلات سنگین از قبیل گریدر، لودر، کامیون برف روب و غیره برای بازگشایی معابر درسطح استان حضور داشتند.

سردار محمدی با اشاره به اینکه تردد حمل و نقل عمومی در برخی از مسیرها با محدودیت مواجه بوده است، ادامه داد: در این مدت 80 دستگاه انواع خودروهای نیمه سنگین، کمک دار و سبک سپاه قدس استان در راستای جابه جایی شهروندان در مناطق صعب روستایی و شهری به شهروندان امدادرسانی کردند.

وی گفت: تعدای از خوردوهای سنگین سپاه در اختیار مجموعه‌های امدادرسان برای تسریع در ارائه خدمات به مردم استان مامور شدند.

فرمانده سپاه قدس گیلان اظهارداشت: بیش از 10 گردان بسیجی در استان، کار امدادرسانی به مردم و کمک به دستگاه‌ های مسئول را انجام می‌ دهند.

وی در ادامه با بیان اینکه قطع گاز یکی از مشکلات ویژه در استان است، بیان داشت: در این زمینه 20 نفر از بسیجیان آموزش دیده در حوزه بحران گاز برای رفع قطع گاز برخی مناطق استان همگام با نیروهای امدادی شرکت گاز مشغول به فعالیت هستند.