در مورد سوریه باید واقع نگر بود/ نقش مهم ایران در اجرای توافق دمشق با مخالفان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل با اشاره به دیدار اخیر خود با "ولید المعلم" وزیر خارجه سوریه گفت بحث های دشواری در کنفرانس ژنو 2 انجام گرفته است. وی گفت مذاکرات "اخضر ابراهیمی" نماینده سازمان ملل در امور سوریه با طرفین درگیر این کشور تا کنون به نتیجه ای نرسیده است، با این حال آنها بر سر میز مذاکرات حضور یافته و به مذاکره ادامه می دهند که این نشانه خوبی است.

بان کی مون از ادامه تلاش سازمان ملل برای برقراری آتش بس محدود در برخی مناطق سوریه از جمله حمص و حلب خبر داد و از این که تاکنون این تلاش به نتیجه نرسیده ابراز تاسف کرد. به گفته وی موضوع تعیین دولت انتقالی از جمله مهمترین موضوعات مورد اختلاف بین دولت سوریه و اپوزیسیون است. دبیرکل سازمان ملل با بیان این که هر دو طرف مذاکره باید از خود انعطاف نشان دهند تاکید کرد با توجه به عدم تمایل طرفین برای مذاکره در مورد جزئیات، لازم است آنها صبر و شکیبایی بیشتری برای به نتیجه رسیدن این مذاکرات به خرج دهند.

دبیرکل سازمان ملل با بیان این که باید در مورد وضعیت سوریه واقع نگر بود یاد آور شد با توجه به حمایت مسکو از دمشق امکان این که بتوان قطعنامه ای ضدسوری در شورای امنیت تصویب کرد، اندک است. وی با این حال از طرح برخی مسائل در خصوص سوریه در دیدار آتی خود با وزیر خارجه روسیه خبر داد.

بان کی مون گفت: اگر ایران در مذاکرات مونترو حضور می یافت بهتر بود، ایران یک بازیگر پرنفوذ منطقه ای است و نقش مهمی در اجرایی شدن توافق احتمالی بین دولت سوریه و اپوزیسیون ایفا خواهد کرد. به همین دلیل من ایران را دعوت کردم، اما متاسفانه وادار به لغو این دعوت شدم.

به گفته وی دعوت از ایران با هدف همکاری این کشور برای تشکیل یک دولت انتقالی در سوریه انجام گرفته بود. دبیرکل سازمان ملل در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به آمادگی دولت سوریه برای همکاری کامل با سازمان ملل در راستای نابودی سلاح های شیمیایی این کشور روند کنونی را کند دانسته و بر لزوم تسریع این اقدام تاکید کرد.

بان کی مون آمارهای منتشر شده از سوی رسانه ها در مورد کشته شدگان در درگیری های سوریه را غیرقابل اطمینان خواند و گفت در صورتی که این آمارها تایید شود، واقعا وحشتناک خواهد بود. وی همچنین مخالفت روسیه را عاملی در به نتیجه نرسیدن برخی تلاش ها برای محاکمه کردن دولتمردان سوریه ای به اتهام کشتار مردم این کشور دانست.