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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۱۸

با حکم استاندار هرمزگان؛

جوانشير كدخداپور سرپرست معاونت سياسي امنيتي استانداری هرمزگان شد

جوانشير كدخداپور سرپرست معاونت سياسي امنيتي استانداری هرمزگان شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: جوانشير كدخداپور به عنوان سرپرست معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداری هرمزگان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جاسم جادري استاندار هرمزگان طي حكمي جوانشير كدخداپور را به عنوان سرپرست معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداری هرمزگان منصوب كرد.

در اين حكم آمده است:

با عنايت به تعهد، سوابق و تجربيات ارزشمند جنابعالي، به موجب اين حكم به سمت سرپرست معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي منصوب مي شويد.

اميد است با همكاري و هماهنگي كليه مديران و با رعايت اعتدال گرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد در خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران موفق و مويد باشيد.

پیش از این گل محمد بامری حدود سه سال مسئولیت معاونت سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان را بر عهده داشت.

کد مطلب 2230094

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