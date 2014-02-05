جوانشير كدخداپور سرپرست معاونت سياسي امنيتي استانداری هرمزگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جاسم جادري استاندار هرمزگان طي حكمي جوانشير كدخداپور را به عنوان سرپرست معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداری هرمزگان منصوب كرد.

در اين حكم آمده است:

با عنايت به تعهد، سوابق و تجربيات ارزشمند جنابعالي، به موجب اين حكم به سمت سرپرست معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي منصوب مي شويد.

اميد است با همكاري و هماهنگي كليه مديران و با رعايت اعتدال گرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد در خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران موفق و مويد باشيد.

پیش از این گل محمد بامری حدود سه سال مسئولیت معاونت سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان را بر عهده داشت.