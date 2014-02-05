۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۳۵

رنجبر:

ارتباط دانشگاه و صنعت نواقص زیادی دارد

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: ارتباط دانشگاه و صنعت دارای نواقص زیادی است و باید با سعی و تلاش بیشتر این کمبود را کم کرده و تکنولوژی را در صنعت بیشتر کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رنجبر ظهر امروز در همایش ملی خلاء ایران در اهواز عنوان کرد: در بحث کلی علم خلاء باید به سیاست های پژوهشی به لحاظ کلی و ماهیت برگزاری این همایش ها با ارائه آمارها و سیاست های آن توجه کرده و به سمتی برود که تولید و علم به هم پیوند بخورند و با یک هدفمندی با عنوان تقاضا محور کارگاه هایی را برای تبدیل علم به ثروت برگزار کرده و آن را تجاری کنیم.

وی افزود: باید مثلثی سه ضلعی بین دولت، دانشگاه و صنعت ایجاد شود و در جهت آن حرکت کرد اما متاسفانه هنوز چنین امری صورت نگرفته است. ما باید با برگزاری اینگونه همایش ها توان علمی خود را به صنعتگران و دولت نمایان کنیم و با تشریح مباحث علمی و متناسب با موقعیت موجود برنامه های علمی را پیش ببریم.

رنجبر تصریح کرد: ارتباط دانشگاه و صنعت دارای کمبود بزرگی است و باید با سعی و تلاش بیشتر این کمبود را کم کرده و تکنولوژی را در صنعت بیشتر کنیم.

معاون پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد: همیشه مشکل پژوهشگران ما نبود حامی مالی است و دبیر علمی همایش ها همیشه به جای دغدغه علمی دغدغه جمع کردن منابع را دارد.

وی ادامه داد: بسیاری از تکنولوژی ها رشد روز افزونی یافته اند و علم خلاء پایه اساسی آنهاست به گونه ایی که اگر این علم را از آنان کنار بگذاریم عملا آنان را مختل کرده ایم.

رنجبر در پایان افزود: باید از همه ظرفیت ها از جمله دانشجویان تکمیلی استفاده کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی خلاء ایران امروز به میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.

