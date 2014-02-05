اماکن مذهبی نهاوند سال آینده از پرداخت عوارض معاف می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین فرجی فر بعدازظهر چهارشنبه در دیدار با امام جمعه شهر نهاوند در سالن جلسات شهرداری اظهار داشت: اماکن مذهبی شهر نهاوند و زمین های دارای کاربری مذهبی که برای احداث مساجد و حسینیه ها و زینبییه مشخص شده اند سال آینده از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری معاف می شوند.

فرجی فر از برنامه ها و اقدامات شهرداری نهاوند در حوزه های مختلف شهری برای ارائه خدمات مطلوب و توسعه پایدار شهری خبر داد و افزود: توسعه و پیشرفت شهری حق مسلم مردم نهاوند است اما تحقق این مهم مستلزم زمان و برنامه ریزی اصولی و کارشناسی دقیق است.

وی بیان داشت: امروز دیگر نمی توان به صورت سلیقه ای و زود گذر برای مدیریت شهری و توسعه و تغییر مبلمان شهر نهاوند تصمیم گرفت بلکه برنامه محوری بر پایه نیازهای مردم و بهره گیری از نظر و مشورت صاحب نظران و متخصصان امری لازم و ضروری است.

شهردار شهر نهاوند با اشاره به اینکه در شهر نهاوند نزدیک به 170 هکتار بافت فرسوده موجود است، گفت: تغییر سیما و منظر شهر نهاوند هدف اصلی شهرداری نهاوند است که یکی از زیر ساخت های لازم برای تحقق و عملی کردن این موضوع ترغیب ساکنین بافت های فرسوده نهاوند مانند محله شیخ منصور، دوخواهران و پای قلعه به نوسازی منازل و بافت فرسوده است.

شاهین فرجی فر عنوان کرد: همگام با توسعه شهر نهاوند توجه به بحث فرهنگی و آموزش شهروندان احساس می شود تا از ظرفیت و توسعه مشارکت های مردمی برای سرمایه گذاری در زمینه های مختلف شهر نهاوند استفاده مطلوب برده شود.

امام جمعه شهر نهاوند نیز در این جلسه ضمن اشاره به ایام دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: فرصت خدمت به مردم از بزرگترین نعمت های خداست که اکنون در اختیار شما قرار گرفته است که انتظار می رود از همین ابتدای کار، پایه های اسلامی را در راه خدمت به مردم ایجاد کنید، چرا که در این صورت موفقیت از آن شما خواهد بود.

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی بیان داشت: خدمت صادقانه به مردم بهترین عبادت است که امیدوارم از این فرصتی که خداوند در اختیار ما قرار داده نهایت استفاده را برای خدمت به مردم، سربلندی نظام اسلامی و شادی امام زمان(عج) انجام دهیم.

حجت الاسلام مغیثی ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی برای شهردار نهاوند افزود: از شهردار نهاوند به منظور عملکرد مناسب در برف روبی های اخیر شهر نهاوند تقدیر می کنم.