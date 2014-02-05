مس در تبریز انتحاری بازی می کند/ گسترش فولاد باید پیروز شود

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش برمک چهارشنبه در خصوص دیدار هفته بیست و ششم تیم گسترش فولاد برابر مس کرمان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی با تیم مس کرمان یکی از حساس ترین بازی های ما در نیم فصل دوم است چراکه تیم مس به دلیل شرایطی که در جدول دارد و می خواهد از قعر فاصله بگیرد، مقابل ما انتحاری بازی خواهد کرد.

وی ادامه داد: شرایط جدول برای هر دو تیم و بخصوص برای مس حساس است اما با این حال گسترش فولاد هم در مقابل این تیم چاره ای جز برد، ندارد.

برمک گفت: ما می دانیم که آن ها می خواهند در تبریز انتحاری بازی کنند و این برای ما مشکل ساز خواهد بود اما با این حال قطعاً آقای تارتار شرح وظایفی به هریک از بازیکنان خواهد داد تا برابر تیم مس بازی منطقی انجام دهند.

وی در خصوص تیم مس کرمان یادآور شد: شخصیت بازی مس کرمان نشان دهنده این است که این تیم شایسته حضور در پایین جدول نیست و باید با توجه به سبک باز ی اش در رده های بالاتری باشد.

مربی گسترش فولاد افزود: مس بازیکن زهرداری همچون ادینهو دارد که می تواند برای هر تیمی مشکل ساز باشد، ما می خواهیم در این بازی در فاز دفاعی هوشیارانه عمل کنیم و در مقابل بازیکنان تهاجمی مس و بخصوص ادینهو موفق باشیم.