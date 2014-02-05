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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۱۵

نجفی:

کلانشهر تبریز نیازمند توسعه همه جانبه در بخشهای مختلف است

کلانشهر تبریز نیازمند توسعه همه جانبه در بخشهای مختلف است

تبریز – خبرگزاری مهر: شهردار کلانشهر تبریز گفت: کلانشهر تبریز با ظرفیت های بی نظیر و جمعیت بسیار نیازمند توسعه همه جانبه در همه بخش ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی ظهر بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه مشترک با اساتید دانشگاهی تبریز با اشاره به ضرورت ایجاد شورای راهبردی توسعه تبریز گفت: گستردگی و ایجاد حاشیه نشینی در کلانشهر تبریز نشان می دهد که باید توسعه متوازن شهری مقدم بر همه مسائل دیگر عمران شهری باشد.

وی با بیان اینکه همه پروژه های شهری باید به صورت دقیق و علمی مورد بازبینی قرار گیرند، افزود: نقش اساتید دانشگاه در امر مشاوره با مدیران شهرداری اهمیت دارد و باید از وجود اساتید گرانقدر و عالم دانشگاه به اندازه ی کافی استفاده کرد.

نجفی همچنین در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تدوین سیاست توسعه شهری تبریز اولویت دارد، گفت: اگر برنامه ای در دست باشد که نشان دهد در کجا هستیم و قرار است به کجا برسیم ، باعث می شود تا کارها با سرعت و دقت بیشتری پیش رود.

وی با تاکید بر اینکه شورای راهبردی توسعه شهر تبریز می تواند اهرم فعالیت های عمرانی شهرداری تبریز باشد، گفت: در این شورا باید ها و نبایدهای اجرای پروژه ها و اولویت های آنها باید بررسی شود.

کد مطلب 2230105

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