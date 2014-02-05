پارک خانوادگی غنچه های مینوشهر 22 بهمن به بهره برداری می رسد

هاشم سیاحی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: این پروژه تفریحی که ماه ها زیرساخت آن اجرا شده بود، هم اکنون تکمیل شده و همزمان با ایام دهه فجر در روز 22 بهمن افتتاح می شود.

سیاحی افزود: این پارک تفریحی شامل پارک کودکان، فضای سبز و آلاچیق های خانوادگی است که در منطقه زیبایی زیر پل امام رضای این شهر ساخته شد.

شهردار مینوشهر به فعالیت های شهرداری به مناسبت ایام دهه فجر اشاره کرد و افزود: ساماندهی میدان امام رضا، تعویض جدول ها، آذین بندی شهر و نصب پرچم بزرگ جمهوری اسلامی ایران در میدان امام حسین مینوشهر از فعالیت های چند روز این ایام مبارک بود.

به گزارش خبرنگار مهر، جزیره مینو (مینوشهر) از جزیره های ایران در استان خوزستان است. این جزیره در گذشته نام صلبوخ داشته و بین آبادان و خرمشهر واقع شده و دو شاخه اروندرود آن را فرا می‌گیرد.