والیبال نشسته گسترش فولاد پنجشنبه و جمعه به میدان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، از چارچوب بازی های لیگ برتر والیبال نشسته باشگاه های کشور تیم گسترش فولاد تبریز فردا پنجشنبه از ساعت 15 در سالن صدرای تبریز به مصاف ذوب آهن اصفهان خواهد رفت.

همچنین، دیدار عقب افتاده تیم والیبال نشسته گسترش فولاد تبریز، از ساعت 15روز جمعه 18 بهمن در سالن صدرا برابر تیم نفت آبادان برگزار می شود.

تیم والیبال نشسته گسترش فولاد تبریز باکسب 17 امتیاز از هفت بازی پس از تیم ثامن الحجج سبزوار در رده دوم جدول رده بندی قرار دارد. ذوب آهن اصفهان هم با 12 امتیاز از همین تعداد بازی در رده سوم ایستاده است.