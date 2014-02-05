3 هزار قلاده سگ در يزد عليه بيماري هاري واكسينه شدند

سيد خليل موسوي در گفتگو با خبرنگار مهر با تاكيد بر جدي گرفتن بيماري هاري اظهار داشت: واکسیناسیون به خصوص در سگ های گله و خانگی از جمله اقدامات مؤثر براي مقابله با بیماری خطرناک هاري است و در همين راستا اداره کل دامپزشکی استان یزد همه ساله به صورت فراگیر اقدام به واکسینه كردن سگ های صاحبدار می كند.

وي بيان كرد: از ابتداي سال جاري تاكنون حدود سه هزار قلاده سگ،ر عليه اين بيماري واكسينه شده اند.

موسوی اظهار داشت: بیماری هاری یک بیماری ویروسی خطرناک و کشنده است اما در عين حال به راحتي قابل پيشگيري است.

وي افزود: این بیماری در اثر هرگونه ایجاد خراش یا گزش توسط حیوانات وحشی، اهلی و گاهي جوندگان ایجاد می شود و با توجه به اينكه تمامی حیوانات خونگرم پستاندار نسبت به ویروس هاری حساس هستند، باید هر گونه گزش و گاز گرفتگی از سوی حیوانات خانگی حتی حیوانات تک سمی از قبیل اسب و الاغ و نیز کلیه حیوانات وحشی را جدی بگیریم و نسبت به انجام اقدامات بهداشتی لازم حساس باشيم و نيز هرگونه تغيير رفتار ناگهاني در حيوانات اطراف محل زندگي را بايد به هاري نسبت داد مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.

خليلي در خصوص روش درمانی این بیماری بيان كرد: متاسفانه تاکنون هیچ روش درمانی برای این بیماری ویروسی مهلک یافت نشده است و تنها راه حل موجود مراجعه سریع به مراکز درمانی جهت جلوگیری از پیشرفت بیماری است.

وی افزود: علاوه بر گاز گرفتگی و ایجاد خراش های پوستی، آلودگي مخاطات بدن به بزاق حيوانات بيمار، انتقال جنين و پیوند عضو از انسان مبتلا به هاری و تماس با وسایل آلوده به ویروس می تواند عاملی برای انتقال بیماری باشد.

رئیس اداره بهداشت و مبارزه با بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی استان یزد عنوان كرد: ارتقاء سطح آگاهي صاحبان حيوانات خانگي و در صورت نگهداری این چنین حیواناتی در منزل قلاده زدن و مقيد كردن آنها، جلوگیری از نزدیک شدن افراد به خصوص کودکان به سگ های ولگرد، جمع آوری و دفن بهداشتی زباله، ایمن سازی و واکسیناسيون افراد در معرض خطراز جمله راه هاي پيشگيري از ابتلا به اين بيماري است.

وي تاكيد كرد: در صورت گاز گرفتگی حیوانات هر چند جزئی و به صورت خراش باشد، مي توان با شستشوی زخم با آب و صابون به مدت 10 تا 15 دقیقه، بلافاصله براي پيگيري هاي بعدي در هر ساعت از شبانه روز به نزديكترين مركز بهداشت در دسترس مراجعه كرد.