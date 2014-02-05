عملیات بازگشایی راه های روستایی اشکورات رودسر همچنان ادامه دارد

امیر جانبازی رودسری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عملیات برف روبی در مناطق کوهستانی اشکورات بخش رحیم آباد رودسر همچنان ادامه دارد.

وی اظهارداشت: با تلاش عوامل راهداری هم اکنون محورهای زیاز به شوک و کاکرود به کشایه باز و تردد در این محور برقرار است.

سرپرست فرمانداری رودسر از استقرار و فعالیت 15 دستگاه ماشین آلات با بسیج تمامی امکانات و بهره گیری از نیروهای محلی برای بازگشایی همه مسیرهای پوشیده از برف منطقه اشکورات خبر داد و گفت: کار بازگشایی منطقه شوئیل نیز به اتمام رسیده است.

وی در ادامه حجم بارش برف در منطقه اشکورات رودسر را بسیار زیاد ذکر کرد و افزود: خوشبختانه با این امکانات محدود روند عملیات بازگشایی راه های روستایی منطقه به خوبی پیش می رود.

جانبازی یادآورشد: قطعی برق که در اثر بارش برف سنگین در مناطق کوهستانی اشکورات حادث شده بود با تلاش امدادگران هم اکنون برقرار است.