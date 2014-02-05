بهره برداری از 378 واحد مسکن روستایی در نهاوند/ 14 هزار مسکن مقاوم سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، داود سوری بعدازظهر چهارشنبه در آیین بهره برداری از 378 واحد مسکن روستایی نهاوند افزود: امروز و در پنجمین روز از ایام مبارک دهه فجر 378 واحد مسکن روستای با اعتبار چهار میلیارد و 725 میلیون به بهره برداری می رسد که با اجرای طرح‌های هادی روستایی و ساخت و ساز یکپارچه و شکیل در روستاها و صدور اسناد مالکیت برای واحدهای ساخته شده و بافت‌های قدیمی باید زیبایی، امید، نشاط و رونق اشتغال را به روستاها تزریق کنیم.

سوری ادامه داد: یکی از چالش های مسکن روستایی پایین بودن مبلغ وام است که با صحبت های انجام شده پیش بینی می شود وام مسکن روستائیان افزایش یافته تا قسمتی از مشکلات روستائیان برای مقاوم سازی حل شود.

وی گفت: تاکنون 15 هزارو 500 نفر متقاضی استفاده از تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستای در شهرستان نهاوند ثبت نام کرده اند که مراحل بهره برداری و پایان کار 14 هزار نفر از آنان به اتمام رسیده است.

فرماندار شهرستان نهاوند نیز در این مراسم اظهار داشت: در کنار طرح و پروژه های مختلفی که در ایام دهه فجر افتتاح و به بهره برداری می رسد طرح ها و خدماتی که به منظور تلاش برای رفع محرومیت در روستاها اجرا شده شاخص و متمایز از دیگر طرح است.

مجتبی مولوی ادامه داد: طرح های مانند ساخت و بهسازی راه های مواصلاتی و ارتباطی روستایی و پروژه های توسعه کشاورزی و مقاوم سازی و بازسازی مسکن روستایی از شاخص ترین طرح های شهرستان نهاوند در دهه فجر است.

وی با اشاره به دستاوردهای مهم بنیاد مسکن شهرستان نهاوند در مقاوم سازی منازل روستاییان و تهیه واجرای طرح های هادی روستایی بیان داشت: آبادانی و کمک به محرومین کار مقدسی است.

فرماندار شهرستان نهاوند ادامه داد: بنیاد مسکن با تلاش‌های ارزنده و صورت گرفته توانسته به نیاز مسکن اقشار کم ‌درآمد روستایی و جلوگیری از مهاجرت آنها به شهر پاسخ دهد و مشکل مسکن آنان را برطرف سازد.

مجتبی مولوی اظهار داشت: بنياد مسكن نهادي سازنده و برخواسته از بطن انقلاب و تفكرات امام راحل است و اساس كار بنياد مسكن خدمت رساني به روستائيان زحمت كش وقشر محروم جامعه می باشد.