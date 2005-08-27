پرويز تناولي درگفت وگو با مهر: موزه من قرباني اختلافات جناحي شد / با آثار حجمي، شهرهايمان را خاطره انگيز و تاريخي كنيم

" پرويز تناولي " - مجسمه ساز معاصر- درگفت وگو با خبرنگار تجسمي "مهر" با اعلام اين مطلب، گفت : وجود مجسمه سازان همواره و درهر برهه اي اززمان، به روشنايي شهرها كمك كرده است. اگر به آثاري كه در رم باستان و تخت جمشيد به چشم مي خورد نگاه كنيم ، مي بينيم كه اين آثار نتيجه همكاري معماران ومجسمه سازان بوده است كه به رونق شهرها افزوده است .

وي افزود: امروز نيز در اقصي نقاط جهان ، به خصوص در كشورهاي مدرن از وجود مجسمه سازان استفاده هاي زيادي مي شود. من فكر مي كنم ، مجسمه ساز نيز مانند شاعريا نويسنده ، رسالت اجتماعي خود را باساختن آثار حجمي بيان وادا مي كند.

اين مجسمه ساز در خصوص حمايت هاي دولتي در حيطه مجسمه سازي تصريح كرد: اين شاخه از هنرهاي تجسمي بدون حمايت هاي دولتي، مهجور و ضعيف مانده است. دليلش هم اين است كه رشته مجسمه سازي، رشته پرخرجي است و نياز به كارگاه ها، ابزارها و وسايل زيادي دارد. بنابراين، دست اندركاران دولتي بايد مكان كارگاه هارا در مناطق مناسبي پايه ريزي كنند. متاسفانه در حال حاضر ، بسياري از مجسمه سازان ما داخل آشپزخانه هايشان به فعاليت مي پردازند و اين درست نيست . به عنوان مثال ، مجسمه هاي فلزي كه ازمواد پايدار ساخته مي شوند ، نياز به كاركردن با ماشين آلات ويژه اي دارند . طبعا بهبود تمام اين معضلات نيازمند حمايت هاي دولتي است .

وي گفت: بااندكي دقت متوجه مي شويم كه اگر چهارمين بي ينال مجسمه سازي كه چندي پيش برگزار شد، موفق و پرباربود ، به خاطر حمايت هاي مالي از جانب ارگان هايي چون فرهنگستان هنر و موزه هنرهاي معاصر تهران و... به موفقيت دست يافت .

اين مجسمه ساز در پاسخ به اين سوال كه وضعيت و جايگاه فعلي هنر مجسمه سازي را چگونه ارزيابي مي كنيد گفت: اگر اين ارزيابي را در ارتباط با جهان آزاد بگيريم ، بايد بگويم كه ما هنوز درزمينه مجسمه سازي جوان هستيم . البته با تلاش و پشتكار مي توانيم به عرصه هاي بين المللي راه يابيم .اين را هم اضافه كنم كه وجود استعدادهاي ويژه نيز دراين امر دخيل است . با كشف استعدادهاي جوان، ميدان دادن به آنها و امكانات وابزار مورد نياز را در اختيار آنها گذاشتن ، طبعا بازدهي مطلوبي در اين امر نصيبمان مي شود.

"پرويز تناولي" به موزه آثارمجسمه خود كه در حال حاضر تعطيل است، اشاره كرد و در پاسخ به اين پرسش مهم ترين معضل عدم گشايش براي اين موزه چيست عنوان كرد : واقعيت اين است كه من در وضعيت فعلي اميدي به بازگشايي موزه ام ندارم .البته شايد در آينده با كمك بنيادهاي خارجي بتوانم ، بارديگر شاهد بازگشايي اين موزه باشم .

وي افزود: موزه من قرباني يك سري اختلافات جناحي شد. اين درحالي است كه موزه من مي توانست نقطه اميدي براي مجسمه سازان جوان به شمار رود. هم چنين در كارگاهي كه در كنار اين موزه است مي توانستم به آموزش مجسمه سازي بپردازم و تجربيات چندين ساله خود را به نسل حاضر منتقل كنم . به هر حال همان طور كه گفتم ، در حال حاضر اميدي به بازگشايي موزه ام ندارم و روي كمك هاي دولتي نيز حساب نمي كنم .

" پرويز تناولي " يكي از مجسمه سازان پيشكسوت ايران است. اگر به نماي شهرمان دقيق شويم، بي شك متوجه آثارمتعددي از اين مجسمه ساز مي شويم .