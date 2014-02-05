شورای هیئات مذهبی استان یزد به‌ عنوان شورای برتر کشور معرفي شد

سید علی فقیه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شورای هیئات مذهبی استان یزد امسال به‌عنوان یکی از چهار شورای هیئات مذهبی استانی برتر در کشور معرفی شده است.

وي بيان كرد: به تازگي در جلسه شورای هیئات مذهبی کشور كه با حضور حجت‌الاسلام خاموشی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، شوراهاي نمونه هيئات مذهبي در كشور انتخاب شدند كه يزد از جمله اين شوراها بود.

فقیه زاده افزود: در این رابطه تقدیرنامه ای نیز از طرف حجت‌الاسلام حسین روحانی نژاد، معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات کشور صادر شده است.

رئیس شورای هیئات مذهبی استان یزد ضمن تبریک این موفقیت، به اعضای شورا و همه هیئات مذهبی سطح استان یزد، اظهار امیدواری کرد: تلاش ها و موفقیت های شورای هیئات مذهبی استان ادامه داشته باشد.

اعضای شورای هیئات مذهبی استان، ترکیبی از روسای شورای هیئات مذهبی شهرستان های آن استان هستند و در انتخابات برای چهار سال انتخاب می شوند.