عزت ایران در جهان بین الملل مرهون خون مطهر شهدای انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز عباس ملکوتی خواه در دیدار با خانواده شهید محمد حیدری منفرد اظهار داشت: انتظار و خواسته شهدای بزرگوارمان نظیر شهیدان حیدری این بود که از آرمان و اهداف امام عزیز به خوبی دفاع شود و خصایص دینی و اعتقادی را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم که در وصیت نامه این شهید بزرگوار به خوبی آمده است.



فرماندار پیشوا افزود: شهداي‌ جنگ تحميلي، گران‌بهاترين هداياي والدین به پيشگاه الهي و چراغ هدايت‌گر براي جامعه به ويژه جوانان هستند و شهدا رفتند تا امروز ملت ایران در آسایش و امنیت کامل زندگی کند، به همین خاطر پاسداری از خون مطهر شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی وظیفه همه مسئولان و مردم ایران است.



وی ادامه داد: شهادت فداکاری در راه آرمان های بلند الهی و انقلاب اسلامی است و ملت ایران توانست به ثمره خون شهدا و رشادت های آنان در برابر توطئه های دشمنان با قدرت و اطمینان ایستادگی کند.



ملکوتی خواه اضافه کرد: شهدا رفتند تا امروز ملت ایران در آسایش و امنیت کامل زندگی کند، به همین خاطر پاسداری از خون مطهر شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی وظیفه همه مسئولان و مردم ایران است.



عضور شورای فرهنگ عمومی پیشوا متذکر شد: شهیدان، اسوه‌ها و یادگارهای ارزشمند و ماندگاری هستند که رضاى خدا و دعوت بنده‌ى برگزیده‌اش را برای دفاع از اسلام و میهن اسلامى اجابت کرده و در راه این جهاد مقدّس از هیچ کوششی تا بذل جان دریغ نکردند.



وی عنوان کرد: شهدا انسان هایی بودند که در اثر تربیت درست اخلاقی و فرهنگی، توانستند پله های قرب الهی را طی کرده و با شهادت در راه تعالی اسلام و مکتب اهل بیت دارای جایگاهی رفیع نزد خداوند باشند و به عنوان الگوهای درخشان در میان جامعه اسلامی بدرخشند.



عضو ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر پیشوا افزود: در هشت سال دفاع مقدس، بهترین جوانان این سرزمین گلچین شده و برای دفاع از ولایت و انقلاب به شهادت رسیدند تا نشان دهند مکتب حسینی همواره در رگ های مردم ایران در جریان بوده و هیچگاه زیر بار ذلت نخواهند رفت



فرماندار پیشوا خطاب به حاج علی محمد پدر شهید حیدری منفرد گفت: خانواده شهدا نماد صبر و مقاومت و شهدا درس آموختگان مکتب سرخ عاشورای حسینی هستند و در صبر و تحمل، خاندان پاک عصمت و طهارت را الگو و سرمشق قرار داده اند .



این مسئول تأکید کرد: بی‌شک ملت فداکار و قدرشناس ایران اسلامی همواره قدردان والدین صبور و مقاوم شهیدان والامقام حماسه دفاع مقدس هستند، عزیزانی که نماد واقعی ایمان و صبر شدند و با تقدیم ثمره زندگی خود در دفاع از اسلام، وفاداری خود به انقلاب و اسلام را در تاریخ درخشان این مرز و بوم ترسیم کردند.



وی با اشاره به وضعیت کشور قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: در زمان پهلوی، کشور در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی وابستگی کامل به شرق و غرب داشت به طوری که اولیه ترین مواد لازم برای کشور از خارج وارد می شد.



این مسئول ادامه داد: امروز عزت و اقتدار نظام اسلامی مرهون خون مطهر شهدا است و اگر امروز ایران اسلامی در جهان به عنوان یک الگوی بی بدیل مطرح شده، به برکت رشادت ها و ایثارگری های شهدای انقلاب اسلامی است.



فرماندار پیشوا بیان داشت: امروز به برکت خون های مطهر شهدا، سردمداران غربی برای مذاکره با ایران درخواست می دهند و اکنون جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام پویا و مردمسالار در جهان مطرح شده است که در هیچ یک از کشورهای منطقه وجود ندارد.



وی فرهنگ ایثار و شهادت را از راز و رمزهای جاودانگی انقلاب اسلامی برشمرد و اظهار داشت: لازم است این فرهنگ و ارزش های والای آن به نسل های جدید انتقال و بیش از پیش تبیین و بازگو گردد.



گفتنی است شهید محمد حیدری منفرد در سال 65 در منطقه دوکوهه به درجه رفیع شهادت نائل آمد و به دیدار معشوق شتافت و برادر ایشان ابوالقاسم حیدری منفرد از جانبازان 50 درصد شهرستان پیشوا می باشد.