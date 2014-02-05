انقلاب اسلامی ایران با فرهنگ عاشورا عجین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن لزومی عصر امرز در جشن بزرگ انقلاب در فرون آباد پاکدشت با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: طلوع خورشید انقلاب اسلامی باعث کنار زده شدن تاریکی‌ها شد و مردم پس از سال‌ها تحت سلطه بودن استعمار بر کشور، طعم آزادی و استقلال را چشیدند، از این رو می‌بایست قدر نظام جمهوری اسلامی را بیش از پیش دانست.



امام جمعه پاکدشت افزود: پیروزی انقلاب اسلامی معجزه الهی قرن بود، اراده الهی تعلق گرفته بود که انقلاب پیروز شود و فریاد کوبنده امام غرب و شرق را فراگیرد، حامی امام (ره)، امام زمان (عج) بود و حامی شاه امریکا و اسرائیل و پیروزی از آن اسلام است.



لزومی متذکر شد: امام هیچ یک از ایدئولوژی های شرق و غرب را نپذیرفت و ایدئولوژی نوین خود که مبتنی بر دین مبین اسلام بود را مطرح ساخت و توانست دنیای شرق و غرب را به شکست کشاند و در واقع امام(ره) یک نظام نوین را مطرح می کرد.



وی ادامه داد: مهمترین وجه تمایز انقلاب اسلامی ایران و انقلاب‌های دیگر ریشه در اهداف مذهبی و فرهنگی آن است، انقلاب اسلامی با تکیه بر ارزش‌ها و اعتقادات اسلامی و با هدف والای استقرار قوانین و موازین الهی در کلیه شئونات فردی و اجتماعی مردم ایران رخ داد.



رییس ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی پاکدشت با تأکید بر این که کمتر اتفاق می‌افتد انقلابی بتواند برخلاف همه فشارها و توطئه‌ها اصالت و هویت خودش را بیش از سه دهه حفظ کند، یادآور شد: خوشبختانه انقلاب اسلامی ایران که در سایه رهنمودهای معمار کبیر انقلاب به پیروزی رسید و امروز نیز تحت توجهات مقام معظم رهبری و پشتوانه عظیم مردمی جشن 35 سالگی خود را برگزار می‌کند به این توفیق رسیده است.



لزومی عنوان کرد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی فرهنگ کشور بیشتر برگرفته و متأثر از فرهنگ منحط غرب و عرصه فرهنگی کشور، صحنه تاخت و تاز بیگانگان بود و رژیم گذشته نیز به اشکال مختلف، در گسترش و تسلط این فرهنگ مبتذل تلاش می‌کردند و حاکمان وقت نیز نه تنها به ارزش‌ها، سنت‌ها و معتقدات جامعه که عمیقاً ریشه مذهبی داشتند بی‌اعتنا بودند، بلکه به طرق مختلف سعی در از بین بردن ارزش‌های مسلط بر جامعه و جایگزین کردن فرهنگ بیگانه داشتند.



وی بیان داشت: انقلاب اسلامی ایران با مهدویت و عاشورا عجین شده و این انقلاب از اساس با ولایت آمیخته شده بود، چیزی که در انقلاب های دیگر می توان به عینه مشاهده کرد آن است که انقلاب هایی که شکل می گیرند به دلیل فقدان یک رهبر و ولی به هدف و غایت خود نرسیده و پس از مدتی شکست می خورند.



رییس شورای فرهنگ عمومی پاکدشت گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مردم ولایتمدار در مقابل استکبار ایستادند و با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی در مقابل سیاست های آمریکا قد علم کرده و رژیم صهیونیستی را به رسمیت نشناختند و امروز آنچه در منطقه مشاهده می کنید به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و این حرکت مدیون امام راحل است که به دست مقام معظم رهبری این مسیر رو به جلو در حال حرکت است.



این کارشناس مذهبی انقلاب اسلامی را یک انقلاب پیامبرگونه که سبب ایجاد بیداری اسلامی در دنیا شد دانست و افزود: مسئله احیای ولایت فقیه بزرگ‌ترین نعمت انقلاب به جمهوری اسلامی ایران است و ولایت فقیه با دارا بودن ویژگی‌های باتقوا، عادل، شجاعت و مدیر و مدبر بودن برای جامعه استقلال، آزادی، مردم سالاری و عدالت به ارمغان می‌آورد.



این مسئول تأکید کرد: انقلاب اسلامی ملت ایران نه تنها موجب آزادی ایران از چنگ استکبار شد بلکه به عنوان الگویی عملی، زمینه بیداری اسلامی بسیاری از کشورها را نیز فراهم ساخت و نسل سوم و چهارم انقلاب که جریان مبارزه با ستم شاهی و بعضا هشت سال دفاع مقدس را درک نکردند باید با اهداف و آرمانهای انقلاب و دستاوردهای آن آشنا شوند.