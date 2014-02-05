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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۹:۱۹

نقوی حسینی:

آمریکا جرأت شلیک گلوله به سمت ایران را ندارد/ خاطره ناگوار جک استراو از دیدار با وزیر خارجه اسبق ایران

آمریکا جرأت شلیک گلوله به سمت ایران را ندارد/ خاطره ناگوار جک استراو از دیدار با وزیر خارجه اسبق ایران

ورامین - خبرگزاری مهر: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: ملت ایران نشان داد که تهدیدها را تحمل نمی کند و اکنون هم بدانید که آمریکا جرأت ندارد به سوی ایران حتی یک گلوله شلیک کند.

به گزارش خبرنگار مهر،  سید حسین نقوی حسینی ظهر چهارشنبه در جمع عشایر شهرستان ورامین با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: دهه فجر ریشه تمام مناسبتهای انقلاب اسلامی است و پیروزی انقلاب اسلامی معجره قرن بود و هیچ کس هم تصور نمی کرد که در مقابل رژیم تا بن دندان مسلح شاه، امام راحل به پیروزی دست پیدا کند و نباید از این پیروزی به سادگی گذشت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی به دنیای شرق و غرب وابسته بود و ژاندارمهای غربی برای حضور در ایران حق توحش دریافت می کردند و اوج توهینها را در مملکت ایران به مردم این کشور روا می داشتند.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران هدیه ارزشمند الهی به ملت ایران بود و مردمی که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از اولیه ترین حقوق خود محروم بودند، اکنون به عنوان یک کشور قدرتمند در جهان شناخته می شوند.

نقوی اضافه کرد: با ظهور انقلاب اسلامی در ایران، اسلام‌گرایی نه تنها در جامعه ما احیا شد بلکه امروز در کل دنیا به عنوان یک پدیده جدید و موجی فزاینده خودنمایی کرده و حتی کشورهای غربی را نیز تحت‌الشعاع خود قرار داده است.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مردم ایران دارای سه شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بودند که هنوز هم بر این شعارهای خود پایبند هستند و از شعارهای خود هرگز کوتاه نمی‌آیند و در 35 سال پس از پیروزی انقلاب به دنیا و دشمنان ثابت کردند که به انقلاب وفادار هستند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به سخنرانی رئیس جمهور در اجلاس داووس اشاره و عنوان کرد: در این اجلاس روز اول رئیس جمهور فنلاند و سوییس سخنرانی کردند و نصف صندلی ها خالی بود اما در روز دوم و در زمان سخنرانی ایشان تمام صندلی های موجود در سالن تکمیل شده بود و جمعیت دورتا دور سالن ایستاده بودند و مجبور شدند با حضور پلیس جلوی ورود سیل جمعیت را بگیرند و همین موضوعات است که امریکا و انگلیس را عصبانی می کند.

وی به بحران سوریه نیز اشاره کرد و گفت: کنفرانس ژنو 1 و 2 برای حل مشکلات مردم سوریه تشکیل شد و به دلیل عدم حضور ایران شکست خورد و تحلیل گران هم می دانند که بدون حضور ایران این بحران حل شدنی نیست.

این نماینده مجلس با اشاره به انتشار کتاب خاطرات جک استرا و به ذکر خاطره ای از وزیر خارجه اسبق انگلستان پرداخت و اظهار داشت: وی در کتاب خاطرات خود خاطره ای از حضور خرازی وزیر خارجه ایران در دفتر کارش بیان می کند و می نویسد "وی پیش من آمد و گفت ما مي خواهيم 10 تا سانتريفيوژ نصب كنيم .آمده ايم با شما مذاكره كنيم." ، وی می نویسد من در حالی که به سوی دستشویی حرکت می کردم گفتم 2 تا سانتریفیوژ هم اجازه نمی دهیم اما امروز با مقاومت ملت ايران 19 هزار سانتريفيوژ نصب كرديم و امروز دنیا بايد در برابرعزت و عظمت ملت ايران زانو بزنند.

وی به عهد شکنی غربی ها پس از توافق ژنو اشاره کرد و افزود: اين ها به رغم توافق نامه خود عهد شكني كردند اما ملت ما ولايت دارد و پشت سر ولي فقيه حركت ميكند و همین  35 سال حرکت پشت سر ولی فقیه عزت را برای ملت ما به همراه داشته است،امروز ما به دنيا ثابت  كرديم  ملت ايران اهل گفتگو و منطق است و با كسي جنگ ندارد، ما حقوق  خود را مي خواهيم  و قصد داریم اراده و هوش ايران را به دنيا نشان دهیم.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در هشت سال دفاع مقدس تمام قدرتها به کمک عراق آمدند اما ملت ایران نشان داد که تهدیدها را تحمل نمی کند و اکنون هم بدانید که آمریکا جرأت ندارد به سوی ایران حتی یک گلوله شلیک کند.

این مسئول سپس به قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و متذکر شد: دولت تبصره هدفمندی یارانه ها را به مجلس آورده است که در آن قیمت بنزین، گاز، برق، نان و مایحتاج اساسی مردم مشخص نیست و یک رقم کلی به مجلس ارائه کرده است و بیان می دارد که این رقم از درآمدهای حامل های انرژی به دست خواهد آمد.

وی ادامه داد: قانون هدفمندی یارانه ها دو هدف مهم و اساسی را دنبال می کرد که اولا قیمت حامل های انرژی اصلاح شده و بر این اساس از اتلاف منابع خدادادی جلوگیری شود و از طرف دیگر نیز درآمد مردم افزایش پیدا کند به همین خاطر مقرر شد دولت اصلاحیه ای را درباره هدفمندی یارانه ها تا اواخر خرداد به مجلس بیاورد و تا آن زمان قیمت حامل های انرژی تغییر نمی کند.

کد مطلب 2230136

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