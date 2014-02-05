85 طرح اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مغازه نانوایی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) در شهرستان لنده به نمایندگی از سایر طرح های اشتغال این نهاد با حضور استاندار، جمعی از مدیران استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید.

سید غلامرضا متقی در آیین افتتاح این طرح، گفت: کميته امداد به عنوان يادگار امام راحل در اولین روزهای بعد از پیروزی انقلاب با هدف ارائه خدمت به قشر محروم و نیازمند جامعه تأسیس شد.

وی افزود: این نهاد مقدس در طول دوران انقلاب و به منظور توانمندسازی مددجویان تحت حمایت خدمات متفاوتی را به جامعه هدف ارائه نموده است.

متقی یکی از مهمترین برنامه های این نهاد در راستای توانمندسازی مددجویان را اجرای طرح های اشتغال زایی با ارائه تسهیلات برای مددجویان عنوان کرد.

مدیرکل کمیته امداد استان از بهره برداری 85 طرح اشتغال برای مددجویان در ایام الله دهه فجر امسال خبر داد و گفت: این طرح ها در زمینه دامداری، کشاورزی و صنفی صنعتی بوده که اعتبار هزینه شده در این راستا بالغ بر 12 میلیارد ریال است.

وی با اشاره به اینکه با اجرای این طرح ها برای 207 نفر اشتغال زایی ایجاد می شود، گفت: امید است که اجرای درست و اصولی طرح ها و نظارت به موقع کارشناسان سبب ایجاد اشتغال پایدار و امید به آینده ای بهتر برای مددجویان گردد.

توجه به امور فرهنگی از مهمترین برنامه های کمیته امداد است

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان توجه به امور فرهنگی و اجرای برنامه های فرهنگی برای مددجویان و بخصوص دانش آموزان تحت حمایت را از مهمترین برنامه های این نهاد عنوان کرد.

سیدغلامرضا متقی از مجتمع های دانش آموزی پسرانه شهید خیراندیش و دخترانه حضرت زهرا(س) بازدید و با مسئولین، مربیان و دانش آموزان این مجتمع ها دیدار کرد.

متقی ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر، بیان داشت: توجه به امور فرهنگی و اجرای برنامه های فرهنگی برای دانش آموزان از اولویت های کاری کمیته امداد در راستای حمایت از دانش آموزان است.

وی اظهار داشت: مسئولین و مربیان مجتمع ها ضمن تشویق دانش آموزان به تحصیل و فراگیری علم ودانش، برنامه ریزی اصولی برای کسب درجات علمی بالا را اولویت کاری خود قرار دهند.

متقی گفت: رشد و شکوفایی، تلاش در جهت ارتقاء سطح فرهنگ دانش آموزان و تعامل و همدلی و رقابت صحیح در تحصیل و همچنین فراهم نمودن بستر مناسب جهت موفقیت در امتحانات نهایی با ایجاد کلاسهای تقویتی و مشاوره و تعامل با آموزش و پرورش از اقدامات خوب انجام شده در سال تحصیلی می باشد که امیدواریم نتایج خوبی در پایان سال تحصیلی عاید دانش آموزان گردد.

عنایت رحیمی نیا مدیر کمیته امداد شهرستان کهگیلویه در این بازدید گفت: استفاده از توان دانش آموزان نخبه در فراگیری علوم درسی، ایجاد طرح معلمیاری توسط دانش آموزان و برنامه ریزی ها و نظارت مستمر بر امورات تحصیلی، بهداشتی ،تغذیه و همکاری و نظارت کارشناسانه مدیر امور فرهنگی استان باعث شد که مجتمع های این شهرستان به رشد قابل توجهی از لحاظ علمی رسیده و رتبه های خوبی در سطح استان بدست آورند.

برگزاری کلاس آموزش کامپیوتر در مجتمع شبانه روزی کمیته امداد گچساران

مدیرکمیته امدادامام خمینی (ره) شهرستان گچساران از برگزاری دوره های آموزش کامپیوتر برای دانش آموزان مجتمع فرهنگی تربیتی کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

امرالله فروزنده گفت: برگزاری دوره های آموزشی مختلف برای مددجویان و به ویژه دانش آموزان تحت حمایت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی اظهار داشت: آنچه امروز برای خانواده ها مهم است بحث توانمند سازی و ایجاد شغل مناسب برای مددجویان تحت حمایت است که این مهم با ایجاد کلاسهای آموزشی در زمینه های مختلف صورت می گیرد.

فروزنده تصریح کرد: در همین راستا و به مناسبت آغاز دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی، با هماهنگی فنی وحرفه ای شهرستان کلاس آموزش مقدماتی و تکمیلی کامپیوتر برای دانش آموزان ساکن در مجتمع شبانه روزی با استفاده از مربیان مجرب شهرستانی برگزار شد.

وی تعداد دانش آموزان شرکت کننده در این کلاس ها 43 نفر عنوان کرد و گفت: مبلغ هزینه شده در این خصوص 59 میلیون و 340 هزار ریال است.

مدیر کمیته امداد شهرستان گچساران خاطرنشان کرد: به دانش آموزان شرکت کننده در این کلاس ها در صورت موفقیت گواهینامه رسمی از فنی حرفه ای اعطاء خواهد شد.

کمک بیش ازیک میلیارد و 600 میلیون ریالی حامیان به ایتام بویراحمد

مدير کميته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بويراحمد از کمک بیش از یک میلیارد و 600 میلیون ریالی حامیان به ایتام تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان در قالب کالا خبر داد.

زرير انصاري گفت: طرح اکرام ایتام یکی از طرحهای مشارکتی کمیته امداد در راستای حمایت از نیازمندان و بخصوص ایتام می باشد.

وی اظهار داشت: حامیان طرح اکرام ایتام همواره یاریگر نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد بوده و ماهیانه به صورت نقدی و غیرنقدی به ایتام تحت سرپرستی خود کمک می کنند.

انصاری تصریح کرد: در همین راستا از ابتدای سال جاری تاکنون حامیان نیکوکار بیش از یک میلیارد و 631 میلیون ریال در قالب غیرنقدی و به صورت کالا خریداری و به یک هزار و 553 یتیم تحت سرپرستی خود اهداء کرده اند.

وی از حامیان ایتام به خاطر کمک های خود در مناسبت های مختلف به ایتام تحت حمایت کمیته امداد قدردانی نمود و اظهار امیدواری کرد که این کمک ها تداوم داشته و راهگشای مشکلات ایتام باشد.