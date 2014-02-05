به گزارش خبرگزاریی مهر، کارل بیلدت وزیر خارجه سوئد پیش از ظهر روز چهارشنبه با علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتوگو کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای این دیدار با اشاره به حجم پایین مراودات اقتصادی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و سوئد، دو کشور را برخوردار از ظرفیتهای فراوانی برای گسترش مبادلات اقتصادی مورد علاقه طرفین دانست و افزود: تقویت همکاریها میان بخشهای خصوصی دو کشور میتواند در ارتقای سطح روابط تجاری ایران و سوئد بسیار موثر باشد.
لاریجانی همچنین نقش همکاریهای پارلمانی فیمابین مجالس دو کشور را در این راستا بسیار مهم برشمرد و تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی از گسترش همهجانبه مناسبات به ویژه همکاریهای پارلمانی با سوئد استقبال میکند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه این دیدار به روند پرفراز و نشیب مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 در خصوص پرونده هستهای کشورمان اشاره کرد و گفت: اگر در برهه فعلی تلقی این باشد که از طریق مذاکره و با حسن نیت و اعتماد متقابل به توافق نهایی رسید اکنون این فضا آماده است.
وی افزود: عضویت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی، پذیرش NPT و صدور فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر حرام بودن استفاده از سلاحهای هستهای همگی شواهدی بر اراده ایران برای استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای میباشد.
لاریجانی تصریح کرد: طرفهای مذاکره نباید با چانهزنیهای تاجرمآبانه درصدد ممانعت از دسترسی به جنبههای صلحآمیز استفاده از انرژی هستهای توسط ایران باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اوضاع افغانستان و افزایش قاچاق موادمخدر از این کشور بعد از سال 2001 میلادی به اروپا و سایر نقاط جهان، گفت: همکاری میان ایران و اروپا میتواند سهم بسزایی در مهار قاچاق موادمخدر و مبارزه با این پدیده شوم و تبعات اقتصادی ناشی از آن داشته باشد.
وزیر خارجه سوئد آقای کارل بیلدت نیز در این دیدار ابراز امیدواری کرد با کاهش تحریمها در آیندهای نزدیک شاهد ارتقای سطح روابط تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و سوئد باشیم.
کارل بیلدت در ادامه با اشاره به توافق اخیر هستهای کشورمان با گروه 1+5، گفت: طرفین این توافق باید با اعتماد و حسن نیت متقابل به جزئیات ورود داشته باشند تا هر چه سریعتر در این مورد به توافق نهایی رسید.
وزیر خارجه سوئد در پایان این دیدار در خصوص اوضاع منطقه بخصوص تحولات افغانستان و سوریه با رئیس مجلس شورای اسلامی گفتوگو و تبادلنظر کرد.
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