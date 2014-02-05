موازی کاری دستگاههای اجرایی دغدغه تولیدکنندگان را افزایش داده است

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته صنعت و معدن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عصر چهارشنبه در محل اتاق بازرگانی قزوین تشکیل جلسه داد.



در این جلسه که محسن مبارکی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، حسین سالاری مدیرکل گمرک، محمود طاهری مدیرکل استاندارد،پیمان قجر بیگی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان و جمعی از صنعتگران حضور داشتند در خصوص تسهیل در امور تولیدکنندگان بحث و تبال نظر شد.

نیما بصیری رئیس کمیته صنعت و معدن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین اظهارداشت: پس از راه اندازی شورای گفتگو در استانهای کشور که با تدبیر دولت جدید آغاز به کار کرده است با نگاه منطقی استاندار قزوین توانستیم در کوتاهترین زمان این شورا را در اتاق قزوین هم راه اندازی کنیم که امیدواریم به دستاوردهای خوبی دست یابیم.



وی افزود: در استان قزوین چهار کمیته صنعت، معدن، بازرگانی و خدمات در شورای گفتگو فعال شده که با طرح مسائل مهم و مشکلات فعالان هر بخش تلاش خواهیم کرد با گفتگوهای تخصصی و تعامل نزدیک مدیران دستگاههای اجرایی به نتایج موثر اجرایی برسیم و روند کارها برای تولیدکنندگان را تسهیل کنیم.



موازی کاری دستگاههای اجرایی مشکل ساز تولید



بصیری تصریح کرد: در اولین جلسه شورای گفتگو در جمع بندی مسائل مطرح شده مشخص شد بیشتر فعالان عرصه تولید و صنعت از موازی کاری دستگاههای دولتی گله مند هستند و در شرایطی که رکود اقتصادی فعالیت تولیدکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده امیدواریم بتوانیم با همدلی و همکاری بیشتر و نیز تعامل منطقی و تدبیر موانع تولید را رفع کنیم.

وی یادآورشد: خوشبختانه با گفتار جدیدی که با روی کار آمدن دولت جدید در کشور فراهم شده و نگاه اقتصادی به امور و توجه به مشارکت بخش خصوصی امیدواریم بتوانیم به فعالیتها شتاب بیشتری بخشیده و از همه ظرفیت بخش خصوصی به نحو مطلوب استفاده کنیم.



در این جلسه طباطبایی مدیرعامل شرکت فرآورده های شیر سحر گفت: متاسفانه بازرسی ها و نمونه گیری از کالاها توسط اداره استاندارد، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و گمرک در بسیاری از موارد مشابه و موازی کاری است که با اتخاذ راهکاری مناسب می توان این موارد را حذف و مسیر را کاهش داد.

داود پور سمیعی مدیرعامل کارخانه شمس آذر هم از کاهش قیمت خرید آرد این شرکت به مبلغ 320 تومان خبر داد و افزود: قیمت این کالا در بازار 800 تومان است که خرید با قیمت یک سوم واقعی روند فعالیت شرکت را دچار مشکل کرده و با ظرفیت کمتر از 20 درصد کار می کنیم.



وی افزود: بازدیدهای ماهانه از واحدهای تولیدی می تواند به صورت مشترک توسط ادارات ذیربط انجام شود و هزینه های تولیدکنندگان را کاهش دهد.



فرهاد کاظمی مدیرعامل شرکت آرین شیر البرز هم نحوه تاریخ زدن بر روی محصولات مواد غذایی را از مشکلات ذکر کرد.



امیر هوشنگ بغدادی مدیرعامل شرکت یونیلیور هم در این نشست اظهارداشت: چرا وقتی از یک آزمایشگاه جواب می گیریم باید برای اداره دیگر همان آزمایش را مجددا ارسال کنیم.

بغدادی بیان کرد: شرکت های خوشنام و با سابقه لازم است مورد اعتماد و وثوق مسئولان دولتی باشند و کارشان با سهولت و سرعت بیشتری انجام شود و طولانی بودن زمان ترخیص کالا از دیگر مشکلات تولیدکنندگان است.



وی به وابستگی بیش از حد گمرک به مدارک برای ترخیص کالا انتقاد کرد و اظهارداشت: باید با راهکاری اندیشمندانه این وابستگی را کاهش داد و زمان ترخیص را کمتر کرد و برای این کار می توان قبل از رسیدن کالا به گمرک مراحل قانونی ترخیص را آغاز کرد.



این فعال اقتصادی یادآورشد: حذف گروه بندی کالا و ورود ماشین آلات دست دوم، کاهش زمان نمونه برداری کالا در گمرک می تواند به تسهیل در امور کمک کند.

مجید کشاورز مقدم نائب رئیس اتاق بازرگانی قزوین هم گفت: تعیین مسئولان قنی و آزمایشگاهی از سوی اداره استاندارد و معاونت غذا و دارو هر چند جایگاه قانونی دارد اما مشکل ساز است گه باید برای رفع آن چاره اندیشی و به یک نفر بسنده کرد.



این فعال اقتصادی بیان کرد: اگر نمونه برداری و بازرسی ها از سوی یک ارگان انجام و نتایج به همه دستگاههای متولی داده شود هر دستگاه می تواند بر اساس ضوابط نظر قانونی خود را اعلام کند و با این کار به کاهش هزینه های تولیدکنندگان هم کمک می شود.



وی تصریح کرد: شورای گفتگوی استان بدنبال این هدف است تا در کنار رعایت قانون با برخی راهکارها به ساده شدن کارها کمک شود و تولید کننده با دغدغه کمتری به کار صادرات و واردات و تولید مشغول شود.