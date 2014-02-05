  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۴۲

دیه گو سیمئونه:

اتلتیکومادرید این فصل قهرمان لالیگا نمی‌شود

اتلتیکومادرید این فصل قهرمان لالیگا نمی‌شود

دیه گو سیمئونه سرمربی اتلتیکومادرید بار دیگر اعلام کرد تیمش در بین مدعیان قهرمانی این فصل رقابتهای لالیگا نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیمئونه یکشنبه وقتی تیمش بعد از 18 سال به صدر جدول لالیگا صعود کرد احتمال قهرمانی تیمش در این رقابتها را رد کرد.

کارلو آنچلوتی سرمربی رئال مادرید معتقد است سیمئونه برای کاهش فشار از روی بازیکنان تیمش این حرفها را می زند اما سیمئونه این بار منظور خود را کاملا توضیح داد.

سیمئونه در آستانه دیدار امشب مقابل رئال مادرید در نیمه نهایی جام حذفی اسپانیا گفت: بار دیگر تاکید می کنم، فکر نمی کنم این فصل ما قهرمان لالیگا شویم. اگر نگاهی به یک دهه اخیر بیندازیم بهترین نتیجه ما کسب عنوان سومی 15، 20 یا 30 امتیاز عقب تر از تیم دوم بوده، به همین دلیل فکر نمی کنم این فصل قهرمان شویم.

کد مطلب 2230152

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار