به گزارش خبرگزاری مهر، سیمئونه یکشنبه وقتی تیمش بعد از 18 سال به صدر جدول لالیگا صعود کرد احتمال قهرمانی تیمش در این رقابتها را رد کرد.

کارلو آنچلوتی سرمربی رئال مادرید معتقد است سیمئونه برای کاهش فشار از روی بازیکنان تیمش این حرفها را می زند اما سیمئونه این بار منظور خود را کاملا توضیح داد.

سیمئونه در آستانه دیدار امشب مقابل رئال مادرید در نیمه نهایی جام حذفی اسپانیا گفت: بار دیگر تاکید می کنم، فکر نمی کنم این فصل ما قهرمان لالیگا شویم. اگر نگاهی به یک دهه اخیر بیندازیم بهترین نتیجه ما کسب عنوان سومی 15، 20 یا 30 امتیاز عقب تر از تیم دوم بوده، به همین دلیل فکر نمی کنم این فصل قهرمان شویم.