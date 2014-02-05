14 هزار تابلوی هشدار آماده نصب در جاده های خوزستان است

به گزارش خبرنگار مهر، نصراله دهقانی ظهر امروز در جلسه کارگروه ایمنی راه های استان خوزستان اظهار کرد: در آخرین نشست این کارگروه، شناسایی نقاط حادثه خیز استان خوزستان تصویب شده بود که این کار هم اکنون صورت گرفته و تلاش برای رفع آنها تا قبل از آغاز تعطیلات نوروزی در جریان است.



وی افزود: تعیین خط کشی همه جاده های استان در ورودی شهرها نیز از مصوبات دیگر این کارگروه بود که خوشبختانه با تدارکات لازم صورت گرفته این کار نیز در حال انجام است که این امر می تواند سلامت بیشتر رانندگی در استان را در پی داشته باشد.



دهقانی همچنین با اشاره به وجود نقاط حادثه خیر فراوانی به علت شرایط جغرافیایی و صعب العبور بودن جاده های استان اظهار کرد: برای این کار 14 هزار تابلوی هشدار راهنمایی و رانندگی خریداری شده است و به زودی نصب آنها آغاز می شود.



مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان همچنین در خصوص برگزاری مانور سراسری ایمنی راه ها در استان خوزستان گفت: این مانور به مدت یک هفته در قالب برنامه های آموزشی در تمامی شهرهای استان خوزستان برگزار می شود.



دهقانی عنوان کرد: بر اساس برنامه اعلام شده، مانور سراسری ایمنی راه های استان خوزستان در دهه اول اسفند ماه امسال در به مدت یک هفته در تمامی شهرستان های استان برگزار می شود.

