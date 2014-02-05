لزوم برآورد سریع خسارتهای بحران برف مازندران/ ارائه خسارتها در جلسه آتی دولت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مناطق برف زاده غرب مازندران بیان داشت: خسارتهای مختلف به بخش های مسکن، محصولات کشاورزیف نازل، واحدهای تجاری در جلسه چهارشنبه آینده دولت مطرح می شود.

وی اظهار داشت: همه تلاش مان را برای بازسازی هرا چه سریعتر واحدهای تجاری و ساختمان، مناطق خسارت دیده غرب استان مازندران معطوف می کنیم.

وی عنوان کرد: مشکلات و گزارشات ناشی از بازدید امروز را به رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در اسرع وقت می رسانم تا پیگیریهای لازم برای حل مشکلات مردم غرب استان مازندران انجام شود.

آخوندی با ابراز خوشنودی از اینکه در این بحران بزرگ تلفات جاده ای نداشتیم، اظهار داشت: این امر ناشی از مدیریت مطلوب مدیران محلی و استانی وبده است.

وزیر راه و شهرسازی به مردم توصیه کرد تا از مسافرتهای غیرضروری و تردد غیرلازم تا رفع کامل بحران خوداری کنند.

این مسئول ادامه داد: هماهنگی ملی و محلی باعث شد تاکنون شریانهای اصلی شهری و بخشی از راههای روستایی و تنکابن و رامسر بازگشایی شود.

آخوندی گفت: خسارتهای جانی و کشاورزی، ماهیان سردآبی را به مهندس حجتی اطلاع خواهد داد و کار بازسازی راهها و خسارتها آغاز می شود.

وی اظهار داشت: درتنکابن شریانهای اصلی روستاها در حال بازگشایی است و با بازگشایی معابر و خیابانها در شهر تمامی تجهیزات برای بازگشایی معابر روستایی گسیل می شود.