اکنون ایران جزو 34 کشور دارای علم و فناوری خلاء است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی ظهر چهارشنبه در ششمین همایش ملی خلاء ایران در اهواز اظهار کرد: انجمن علمی خلاء توانسته است خود را در عرصه ملی به انجمن هایی مانند انجمن ریاضی، شیمی و فیزیک برساند و به طور کلی انسجام خود را در کشور پیدا کرده است.

وی افزود: این علم در حدود هشت سالی که در کشور ما ظهور کرده رشد سریعی داشته و تا به حال توانسته است شش همایش را برگزار کند که در این همایش ها مقالات اساتید و دانشجویان مورد بحث و بررسی قرار داده می شود.

حسینی عنوان کرد: علم خلاء جایگاه بسیار مهمی را در کشور های بزرگ دارد. ما زمانی اطلاعیه بین المللی این علم را دیدیم و متوجه شدیم که نیروی انسانی، پتانسیل و نیاز آن را در جامعه داریم ولی در آن روزها دانش کمی را در این علم داشتیم اما با سعی و تلاش خود و جوانان کشورمان توانستیم خود را در این علم به این عرصه بالا برسانیم.

دبیر علمی همایش ملی خلاء بیان کرد: ما جزو 34 کشور دارای این علم و فناوری هستیم به گونه ای که اکنون جزو معدود کشورهایی هستیم که در آسیا بر این علم تسلط دارد. خلاء را نباید به معنای هیچ تصور و معنی کرد و باید جایگاه و فرهنگ خلاء را در دانشگاه ها افزایش داد.

وی بیان کرد: در این کنفرانس در مرحله اول تعداد 54 مقاله به این همایش تحویل داده شد که تعدادی از این مقالات به علت نداشتن ارتباط با موضوع اصلی کنار گذاشته شدند و مابقی آنها در سه مرحله برای سه داور فرستاده خواهند شد . از این تعداد 13 مقاله به روز و 18 مقاله دیگر در قالب پوستر در خواهند آمد و به زودی شاهد آنان خواهیم بود.

حسینی بیان کرد: امیدواریم در سال های بعدی این کنفرانس به یک کنفرانس چند صد یا هزار نفری تبدیل بشود.