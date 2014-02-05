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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۰۹

حسینی:

اکنون ایران جزو 34 کشور دارای علم و فناوری خلاء است

اکنون ایران جزو 34 کشور دارای علم و فناوری خلاء است

اهواز - خبرگزاری مهر: دبیر علمی ششمین همایش خلاء ایران گفت: کشور ما جزو 34 کشور دارای این علم و فناوری هستیم به گونه ای که معدود کشورهایی هستیم که در آسیا بر این علم تسلط دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی ظهر چهارشنبه در ششمین همایش ملی خلاء ایران در اهواز اظهار کرد: انجمن علمی خلاء توانسته است خود را در عرصه ملی به انجمن هایی مانند انجمن ریاضی، شیمی و فیزیک برساند و به طور کلی انسجام خود را در کشور پیدا کرده است.

وی افزود: این علم در حدود هشت سالی که در کشور ما ظهور کرده رشد سریعی داشته و تا به حال توانسته است شش همایش را برگزار کند که در این همایش ها مقالات اساتید و دانشجویان مورد بحث و بررسی قرار داده می شود.

حسینی عنوان کرد: علم خلاء جایگاه بسیار مهمی را در کشور های بزرگ دارد. ما زمانی اطلاعیه بین المللی این علم را دیدیم و متوجه شدیم که نیروی انسانی، پتانسیل و نیاز آن را در جامعه داریم ولی در آن روزها دانش کمی را در این علم داشتیم اما با سعی و تلاش خود و جوانان کشورمان توانستیم خود را در این علم به این عرصه بالا برسانیم.

دبیر علمی همایش ملی خلاء بیان کرد: ما جزو 34 کشور دارای این علم و فناوری هستیم به گونه ای که اکنون جزو معدود کشورهایی هستیم که در آسیا بر این علم تسلط دارد. خلاء را نباید به معنای هیچ تصور و معنی کرد و باید جایگاه و فرهنگ خلاء را در دانشگاه ها افزایش داد.

وی بیان کرد: در این کنفرانس در مرحله اول تعداد 54 مقاله به این همایش تحویل داده شد که تعدادی از این مقالات به علت نداشتن ارتباط با موضوع اصلی کنار گذاشته شدند و مابقی آنها در سه مرحله برای سه داور فرستاده خواهند شد . از این تعداد 13 مقاله به روز و 18 مقاله دیگر در قالب پوستر در خواهند آمد و به زودی شاهد آنان خواهیم بود.

حسینی بیان کرد: امیدواریم در سال های بعدی این کنفرانس به یک کنفرانس چند صد یا هزار نفری تبدیل بشود.

کد مطلب 2230159

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