مشکل اکران فیلم های فجر در بندرعباس 2 نوبت ابتدایی را لغو کرد/آغاز نمایش فیلم ها از ساعت 18 چهارشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، اکران فیلم های سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر طبق اعلام قبلی قرار بود، از ساعت 14 روز چهارشنبه 16 بهمن با اکران فیلم "ردکارپت" به کارگردانی رضا عطاران در سینما ستاره شهر بندرعباس آغاز شود، اما به دلیل مشکلاتی فیلم ها در دو سانس ساعت 14 و 16 اکران نشدند.

اما معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در جمع خبرنگاران از رفع مشکل اکران فیلم های جشنواره فیلم فجر در بندرعباس خبر داد.

مهدی نیرومند با اشاره به مشکل ایجاد شده برای اکران فیلم های سی و دومین جشنواره فیلم فجر در سینما ستاره شهر بندرعباس، عنوان کرد: با توجه به دیجیتالی بودن پخش فیلم های جشنواره فجر، پخش فیلم ها نیازمند کدهایی مخصوص است که باید از تهران ارسال شود.

وی ادامه داد: متاسفانه در نخستین روز اکران فیلم ها در بندرعباس، کد فیلم ها دچار مشکلاتی بود که به همین دلیل پخش فیلم در دو سانس ساعت 14 و 16 روز چهارشنبه 16 بهمن لغو شد.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان افزود: این مشکل تنها مختص استان هرمزگان نبود و در تعداد دیگری از استان ها نیز چنین مشکلی وجود داشت اما خوشبختانه با ارسال کدهای جدید این مشکل حل شد و کار اکران فیلم های جشنواره فجر از ساعت 18 روز چهارشنبه در سینما ستاره شهر بندرعباس آغاز می شود.

نیرومند خاطرنشان کرد: در سانس ساعت 18 روز چهارشنبه فیلم "ردکارپت" از رضا عطاران و در ساعت 20 نیز فیلم "پنج ستاره" از مهشید افشارزاده به نمایش در می آید.

وی اظهار داشت: همچنین با توجه به لغو شدن دو سانس ابتدایی روز چهارشنبه، در ساعت 10 شب چهارشنبه 16 بهمن نیز یک سانس فوق العاده برای علاقه مندان در نظر گرفته شده که در این ساعت نیز فیلم "ردکارپت" از رضا عطاران به نمایش در می آید.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان اضافه کرد: فیلم ها در روزهای آینده تا 25 بهمن براساس جدول زمان بندی اعلام شده در سینما ستاره شهر بندرعباس اکران می شوند.

به گزارش مهر، در حالی دو سانس ابتدایی اکران فیلم های جشنواره فجر در بندرعباس لغو شد که بلیت فروشی برای فیلم "ردکارپت" در ساعت 14 انجام شد اما به دلیل مشکل ایجاد شده در کدهای نمایش فیلم، بلیت های فروخته شده، از مردم پس گرفته شد.