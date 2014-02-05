وزیرخارجه مواضع روشن و شفاف داشته باشد تا دشمنان سوءاستفاده نکنند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی حمید رسایی نماینده مردم تهران در تذکری شفاهی با اشاره به اظهارات اخیر وزیرخارجه در گفتگو با رسانه های غربی در خصوص رژیم صهیونیستی و مسئله هولوکاست گفت: اخیرا در سیاست خارجی کشور مواضعی ناخوشآیند مطرح می شود که مجلس انتظار دارد به طور صریح در باره آن موضع گیری شود.

وی گفت: وزیر خارجه در یک برنامه تلویزیون برای چندمین بار درباره افسانه هولوکاست موضع گیری و آن را تایید کردند، من از وزارت خارجه در این باره سئوال کردم و نوار ضبط شده آن را درخواست کردم که گفتم چون به زبان آلمانی ترجمه شده ما در حال بررسی هستیم ولی صوت انگلیسی این گفتگو خیلی مفهوم نیست.

وی در پاسخ به واکنش محمد حسن ابوترابی فرد که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت در باره اینکه این اظهارات تکذیب شده است گفت: آقای ابوترابی فرد! تکذیبیه وزارت خارجه دو پهلو است.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی خطاب به رسایی گفت: من درباره این موضوع با قائم مقام وزارت خارجه صحبت کردم که گفتند این مطالب تکذیب است بنابراین لطفا شما این مطالب را از تریبون نخوانید.

رسایی ادامه داد: با توجه به وضعیت حساسی که در کشور بوجود آمده خانم شرمن در اظهارنظری گفته که در رسانه ها دیدیم در ایران به مردم فقیر غذا دادند در حالی که ملت ایران 35 سال است گفته اند می جنگیم می ممیریم ذلت نمی پذیریم و در 22 بهمن هم این را خواهند گفت.

وی گفت: رئیس دفتر کاخ سفید می گوید آنچه ما به صورت خصوصی تصمیم می گیریم به عنوان موضع اصلی اتخاذ می شود اگر مواضع وزیر خارجه روشن و شفاف باشد آنها اینگونه سوءاستفاده نمی کنند در حالی که این مسئله برای چندمین بار است که اتفاق می افتد.

به گزارش مهر ابوترابی فرد در پاسخ به این تذکر گفت: این صحبت شما را قبول می کنم مطالبه قوه قانونگذار از وزارت خارجه این است که مواضع جمهوری اسلامی ایران را درباره آمریکا ، نظام سلطه و رژیم صهیونیستی چه شفاف و تعریف شده و نیز توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و در طول 30 سال در رفراندوم های ملت تایید شده و در 22 بهمن هم تایید دیگری خواهد شد شفاف و روشن صحبت کنند تا کسانی که در همه عرصه ها شکست های متعددی را خوردند و در تحریم ها پایداری رشد و حرکت ملت را تجربه کرده اند یاوه گویی نداشته باشند.