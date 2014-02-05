فرهنگ عاشورا باید زنده نگه داشته شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله نورالله طبرسی عصر چهارشنبه در نخستین یادواره شهدای انقلاب اسلامی ایران که در سالن هلال احمر ساری برگزار شد اظهار داشت: دهه فجر به یمن قدوم امام به فجر نام گذاری شد و تداوم آن نیز با شهدای 8 سال دفاع مقدس انجام شد و تداوم آن نیز برعهده جوانان امروز است.

طبرسی با بیان اینکه خانواده شهدا هیچگاه نباید فراموش شوند افزود: در دهه فجر دیدار از خانواده شهدا ی انقلاب بایدانجام شود چرا که تا تاریخ هست این انقلاب مدیون خون شهدا است.

وی تصریح کرد: خانواده های شهدا ولی نعمتان ما هستند که این انقلاب را با عزت و فداکاری این عزیزان به دست آورده ایم.

ایت الله طبرسی با اشاره به اینکه ما آنگونه که باید حضرت علی و جنگهایی که حضور داشت را نمی شناسیم افزود:باید از همه رشادتها در طول تاریخ درس بگیریم.



امام جمعه ساری با تاکید بر این که شهدا اگر جان خود را برای استقرار و تداوم این انقلاب نمی دادند ما هیچ افتخاری نداشته و در آرامش هم زندگی نمی کردیم و باید فرهنگ شهادت به کام نسل سوم و چهارم انقلاب ریخته شود چرا که در گذشته فرهنگ ایثار و شهادت از کودکی به فرزندان آموخته می شد.

طبرسی با اشاره به بحرانها و ناامنی موجود در جهان برای مسلمانان اظهار داشت: این مسلمان کشی که توسط تکفیریها در سوریه به راه افتاده است یک مسئله سیاسی است.

وی افزود : اینها اسلام آمریکایی را به نمایش گذاشته اند که عده ای به نام اسلام انسانهای بی گناه و شیعیان را می کشند به جای اینکه به داد مردم فلسطین برسند و قدس را فتح کنند.

امام جمعه ساری با اشاره به اینکه مادران شهدا بسیار ارزشمند هستند افزود: مادران شهدا فرزندان خود را فدای انقلاب کردند.



ایت الله طبرسی گفت: در جامعه کنونی به جای فرهنگ شهادت عده ای هنوز به دنبال پست و مقام هستند و با تلفن زدن از من می خواهند که آنها رابه ادارات یا فرمانداریها معرفی کنم.

وی با اشاره به اینکه اگر 8 سال دفاع مقدس نبود مشخص نبود چه بر سر ما می آمد افزود :شهدا با خون خود باعث آزادی و استقلال شدند و اگر ما در جوامع بین المللی حرفی برای گفتن داریم به پشتوانه خون شهدا است.