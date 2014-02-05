شکست خانگی شهرداری تبریز برابر نوین کشاورز تهران

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم رقابت های والیبال سوپرلیگ باشگاه های کشور (جام ولایت) عصر امروز چهارشنبه با انجام شش بازی در شهرهای مختلف سپری شد که در یکی از این بازی ها تیم شهرداری تبریز در سالن شهید صمد اقدمی این شهر برابر میهمان خود تیم نوین کشاورز تن به شکست سه بر صفر داد.

در این دیدار که حدود دو هزار تماشاگر از آن دیدن کردند، تیم شهرداری در هر سه ست بازی ضعیف و پر انتقادی را از خود به نمایش گذاشت و در نهایت هم دست خالی از این بازی خانگی بیرون آمد.

در ست اول این بازی تیم شهرداری تبریز حریف خود را دست کم گرفت و همین باعث شد تا نوین کشاورز با ایجاد فاصله ای مطمئن در پایان 25 بر 21 به برتری رسید. در ست دوم شهرداری تا حدودی بهتر آغاز کرد اما در انتهای این ست هم با نتیجه 25 بر 19 به حریف خود باخت.

ست سوم اما جدال نزدیک دو تیم را تا پایان به دنبال داشت با این حال روحیه پائین بازیکنان شهرداری سبب شد تا پس از برابری دو تیم در امتیاز 25، تیم میهمان دو امتیاز متوالی کسب کرده و به امتیاز 27 برسد و این بازی را به نتیجه سه بر صفر به سود خود تمام کند.

شهرداری در بازی رفت نیز در تهران با نتیجه سه بر یک برابر نوین کشاورز شکست خورده بود. باخت عصر امروز شاگردان حسین معدنی برابر حریف تهرانی، دومین شکست متوالی شهرداری پس از باخت هفته گذشته در خانه سایپا قعرنشین بود.

شهرداری با این شکست 28 امتیازی باقی ماند تا جایگاه ششمی اش از سوی تیم های دیگر به خطر بیفتد. نوین کشاورز با این پیروزی سه امتیازی، 27 امتیازی شد تا فاصله خود را با تیم شهرداری تبریز به حداقل برساند.