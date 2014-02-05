کارخانه خودروزسازی در سیمرغ راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر میرزایی عصر چهارشنبه در آیین افتتاح مسکن مهر 45 واحدی کیاکلا افزود: با پایان مرحله صدور پروانه ساختمان ، ساخت کارخانه با حضور مسئولان کشوری کلید می خورد.

وی عملکرد مجموعه نظام در ایام دهه فجر و هفته دولت را نمادی از قدرت روزافزون نظام دانست و افزود: بهره برداری از پروژه های عمرانی نشان از پویایی جمهوری اسلامی ایران دارد.



وی با مهم خواندن نقش بخش خصوصی و مشارکت های مردمی در عمران و توسعه کشور خواستار همکاری مدیران با سرمایه گذاران شد.



فرماندار سیمرغ با بیان اینکه با پشت میز نشینی توسعه ای اتفاق نمی افتد از مدیران دستگاه های اجرایی خواست تا بسترهای جذب سرمایه گذاران را فراهم سازند.



میرزایی افتتاح پروژه 45 واحدی مسکن مهر کیاکلا با هزینه یک میلیارد و 620 میلیون تومان ، نصب دکل مخابراتی با اعتبار 400 میلیون تومان در روستای تمبلا و آغاز عملیات اجرایی ساخت مجتمع ورزشی سیمرغ شامل استخر سرپوشیده، سونا،جکوزی، سالن های بولینگ،بیلیارد و بدنسازی را از برنامه های امروز شهرستان سیمرغ در پنجمین روز دهه فجر جاری اعلام کرد.











