مازندران 80 شهید در دوران انقلاب تقدیم کرده است/ رونمایی از تمبر و کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی رضایی عصر چهارشنبه در نخستین یادواره شهدای انقلاب مازندران که در سالن هلال احمر مازندران برگزار شد، ضمن گرامی داشت ایام‌الله دهه فجر، اظهار داشت: تجلیل و تکریم از شهدا تکریم از عزت و عزمت انقلاب است.

مدیرکل بنیاد شهیدو امور ایثارگران گفت : اگر شهدا رافراموش کنیم خودمان دچار خسران شده ایم و در مرحله بعد انقلاب اسلامی را نابود خواهیم کرد

رضایی با اشاره به این که هیچ کشوری به اندازه ایران برای شهادت ارزش قائل نیست افزود :در برخی از کشورها شهید شدن یک امر دینی نیست .

وی با اشار به مقام و جایگاه بلند شهدا گفت :شهدا نباید فراموش شوند و راه آنان باید ادامه یابد .

به گزارش مهر، در پایان این مراسم از تمبر یادبود شهید سیده طاهره هاشمی و کتاب پله پله تا بهار که سرگذشت 23 زندانی در بند رژِم شاهنشاهی بوده اند رونمایی شد.

مازندران 10 هزار و 400 شهید تقدم نظام مقدس اسلامی در دوران دفاع مقدس کرده است.

