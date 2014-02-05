ظريف خطاب به منتقدان: اكاذيب و تبليغات صهيونيستها را اشاعه ندهید/ موضع ایران تغییری نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، ظريف اضافه كرد : بحثي كه توسط بنده در اين مصاحبه ها مطرح شده تشريح دلايل ادامه بحران در خاورميانه بعلت نقض حقوق اساسي مردم فلسطين بويژه حق تعيين سرنوشت و تشكيل دولت مستقل و بازگشت آوارگان به سرزمين مادري بوده كه بارها در همه مذاكرات و مصاحبه ها بر آن تاكيد شده است و اصرار شده كه براي توجيه جنايات رژيم صهيونيستي و ادامه بحران بدنبال بهانه نگردند.



وزير امور خارجه كشورمان تصريح كرد : هرگونه برداشت ديگري از اين موضع اصولي تحريف اظهارات بنده مي باشد . البته اينگونه شيطنت ها با توجه به استيصال صهيونيست ها در برابر سياست خارجي فعال جمهوري اسلامي ايران غير منتظره نيست ولي انتظار اين است كه سياسيون و محافل سياسي و رسانه اي داخلي بر اساس شريفه " إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا " از اشاعه اكاذيب و تبليغات تفرقه افكنانه صهيونيستها امتناع كنند.