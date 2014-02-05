  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۱۵

ظريف خطاب به منتقدان: اكاذيب و تبليغات صهيونيستها را اشاعه ندهید/ موضع ایران تغییری نکرده است

ظريف خطاب به منتقدان: اكاذيب و تبليغات صهيونيستها را اشاعه ندهید/ موضع ایران تغییری نکرده است

وزير امور خارجه كشورمان درمورد گزارش ها و مطالب منتشره از مصاحبه هاي وی طي سفر اخير به آلمان گفت : موضع جمهوري اسلامي ايران در مورد عدم شناسايي رژيم صهيونيستي هيچ تغييري نكرده و هيچ قسمتي از صحبت هاي بنده چنين مفهومي نداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ظريف اضافه كرد : بحثي كه توسط بنده در اين مصاحبه ها مطرح شده تشريح دلايل ادامه بحران در خاورميانه بعلت نقض حقوق اساسي مردم فلسطين بويژه حق تعيين سرنوشت و تشكيل دولت مستقل و بازگشت آوارگان به سرزمين مادري بوده كه بارها در همه مذاكرات و مصاحبه ها بر آن تاكيد شده است و اصرار شده كه براي توجيه جنايات رژيم صهيونيستي و ادامه بحران بدنبال بهانه نگردند.

وزير امور خارجه كشورمان تصريح كرد : هرگونه برداشت ديگري از اين موضع اصولي تحريف اظهارات بنده مي باشد . البته اينگونه شيطنت ها با توجه به استيصال صهيونيست ها در برابر سياست خارجي فعال جمهوري اسلامي ايران غير منتظره نيست ولي انتظار اين است كه سياسيون و محافل سياسي و رسانه اي داخلي بر اساس شريفه "  إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا " از اشاعه اكاذيب و تبليغات تفرقه افكنانه صهيونيستها امتناع كنند.

کد مطلب 2230183

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها