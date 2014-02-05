افراد به سمت کار در بخش خصوصی سوق داده شوند/ کارمندی آفت کارهای دولتی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی بعدازظهر چهارشنبه در آیین جشنواره تجلیل از کارآفرینان برتر، کارگران، گروه های کار واحدهای نمونه استان کرمان به نقش کارگران در پیروزی انقلاب اسلامی ایران اشاره و تصریح کرد: اتحاد و همدلی مردم در آن زمان ستودنی و فراموش نشدنی است و امروز نیز باید با همان روحیه برای توسعه کشور تلاش کنیم.

رزم حسینی دورغ را بزرگترین خیانت به ملت دانست و ادامه داد: رئیس جمهور دولت یازدهم باتدبیر، راستگو و ولایتمدار است.

لزوم تغییر فرهنگ کار

وی بر لزوم تغییر فرهنگ کار در جامعه تاکید کرد و افزود: ملت ایران دارای شان و منزلت بزرگی است و بیکاری، فقر و اینکه افراد یارانه بگیر دولت باشند با شان این مردم فهیم مغایرت دارد.

رزم حسینی کارمندی را آفت کارهای دولتی دانست و تاکید کرد: باید افراد به سمت کار در بخش خصوصی سوق داده شوند.

نماینده عالی دولت در استان کرمان با اشاره به اینکه برای برداشتن فقر باید به سوی توسعه اقتصادی حرکت کنیم، افزود: برای دفاع از حق و حقوق ایران در عرصه بین المللی باید دارای اقتصادی قوی باشیم.

رزم حسینی تصریح کرد: چنانچه فرهنگ صحیح کار در جامعه ترویج پیدا کند زمینه شکوفایی کشور بیش از پیش فراهم شده و در واقع این امر راز استقلال کشور است.

استاندار کرمان با اشاره به تاکیدات دین مبین اسلام در خصوص فرهنگ کار و کارگری تصریح کرد: کارگران در شرایطی سخت و دشوار فعالیت می کنند و اگر نبود تلاش و زحمت این قشر، اکنون شاهد آبادانی و توسعه کشور نبودیم.

نماینده عالی دولت در استان کرمان کارگران و کارفرمایان را قشر تاثیرگذار و موثر فعالان اقتصادی دانست و افزود: کارگران و کارفرمایان باید با اتحاد و به دور از هرگونه اختلاف در کنار یکدیگر فعالیت کنند و دولت نیز موظف است مسیر را برای کار فراهم کند.

رزم حسینی حرکت اقتصادی کارگران و کارفرمایان را موتور محرکه توسعه استان کرمان دانست و اذعان داشت: آشفتگی و نوسانات اقفصادی بخش عمده ای از اختلافات این دو قشر را تشکیل می دهد.

وی با اشاره به همت دولت تدبیر و امید برای ایجاد شریط اقتصادی آرام در کشور اذعان داشت: همه باید برای پیشرفت کشور تلاش کنیم و ایران توانایی این را دارد که به قدرت اول منطقه تبدیل شود.

علم و کار دو بال توسعه استان کرمان

استاندار کرمان همچنین علم و کار را دو بال توسعه استان کرمان دانست و گفت: ایجاد شغل باعث توسعه استان می شود و باید برای این امر از ظرفیت های مردمی نیز بهره برد.

رزم حسینی اقتصاد کنونی را دولتی دانست و تصریح کرد: این امر به نفع مردم نیست و مردم باید در تمامی زمینه ها دولت را یاری داده و مشارکت داشته باشند و برای این منظور در تلاش هستیم تا زمینه های سرمایه گذاری را برای بخش خصوصی در استان فراهم کنیم.

وی ادامه داد: استان کرمان دارای ظرفیت های عظیمی در بخش های کشاورزی، معدن، صنعت و گردشگری است و با وجود اینهمه ظرفیت نباید در استان کرمان بیکار داشته باشیم، این استان دارای ظرفیت ها و سرمایه های خفته ایست که باید آنها را فعال کنیم.

همه مردم زیر چتر انقلاب هستند

نماینده عالی دولت در استان کرمان با اشاره به اینکه هیچ اعتقادی به خط ‎بازی‎های سیاسی ندارم، افزود: همه مردم عضو نظام بوده و در انقلاب سهم دارند و در خط ولایت و رهبری حرکت می کنند و به همین دلیل نیز باید همه افراد در عرصه کار و تلاش نیز در کنار یکدیگر حضوری فعال داشته باشند.

وی بر لزوم مشارکت همه گروه های سیاسی در امور تاکید و تصریح کرد: هدف همه باید گره گشایی از کار مردم باشد.

رزم حسینی با بیان اینکه دستگاه های دولتی اعتماد مردم را کم کرده اند، گفت: نیروهای مسئولان باید برای آبادانی و توسعه استان به کار گرفته شود و هرگز نباید نیروی مسئولان برای کارهای تشریفاتی هدر رود.

وی راه استمرار انقلاب را کارآمدی نظام دانست و افزود: روحانیت از ناکارامدی نظام تبرئه است و اگر نقصانی وجود دارد متوجه مسئولان در بخش های مختلف است که نتوانسته اند به خوبی به وظایف خود عمل کنند.

