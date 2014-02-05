لرستانیها در مصرف گاز رکوردی بی سابقه زدند/ اعلام وضعیت قرمز در دو شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف و باران طی روزهای اخیر در استان لرستان و در نتیجه کاهش دمای هوا در شهرستانهای مختلف این استان تاثیر خود را بر روی میزان مصرف گاز مردم گذاشته است به طوریکه در 24 ساعت گذشته لرستانیها در زمینه مصرف گاز یک رکورد بی سابقه ثبت کردند.

این امر موجب شد تا عصر امروز چهارشنبه جلسه ای اضطراری به ریاست معاون عمرانی استانداری لرستان و با حضور اعضای ستاد بحران استان برگزار شود تا بتوان تمهیدات لازم برای مواقع بحرانی ناشی از قطع گاز در استان را اندیشید.

مصرف گاز در لرستان رکورد بی سابقه ای زده است

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان عصر چهارشنبه در جلسه آمادگی قطعی گاز استان لرستان با بیان اینکه خدا را شاکریم که بعد از چندین سال خشکسالی شاهد بارشهای سنگین برف در ارتفاعات و شهرهای استان بودیم اظهار داشت: این امر بعد از 13 سال خشکسالی اتفاق افتاده و امسال شاهد بارشهای خوبی در سراسر استان بودیم.

رضا آریایی با بیان اینکه بارش برف در ارتفاعات و شهرهای استان مصرف بی رویه گاز را در لرستان به دنبال داشته است افزود: این بارشها تنها به لرستان برنمی گردد بلکه ما شاهد بارش های سنگین برف در سراسر کشور هستیم.

وی با بیان اینکه این امر موجب شده که طی 24 ساعت گذشته کشور و همچنین استان لرستان در مصرف گاز رکورد بی سابقه ای را داشته باشد افزود: این رکورد مصرف گاز در نوع خود کم نظیر بوده است.

قطع گاز جایگاههای "سی ان جی" و صنایع لرستان

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان با تاکید براینکه منابع گازی کشور تجدید نشدنی هستند و باید به گونه ای مصرف شوند که برای نسلهای بعدی مشکلی جدی ایجاد نشود افزود: در این راستا وزیر نفت طی نامه ای به استانداران سراسر کشور تاکید بر در دستور کار قرار دادن تمهیدات لازم در این زمینه کرده اند.

آریایی با بیان اینکه به دنبال نامه وزیر نفت گاز مورد نیاز بسیاری از صنایع بزرگ و پر مصرف کشور و همچنین استان لرستان به طور کامل قطع شده است عنوان کرد: همچنین کار در پالایشگاهها، پتروشیمی ها و صنایع بزرگ نیز متوقف شده است.

وی با اشاره به تعطیل کردن اکثر جایگاههای "سی ان جی" در شهرهای مختلف استان تصریح کرد: طی 24 ساعت گذشته مصرف گاز در لرستان به مرز 8.5 میلیون متر مکعب رسیده است.

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان بیان داشت: با توجه به اینکه لرستان در انتهای خط انتقال گاز قرار دارد اگر این میزان مصرف بالای گاز در لرستان تداوم یابد به طور حتم برای ما تولید دردسر خواهد کرد.

آریایی یادآور شد: در این راستا طی نامه ای به همه فرمانداران از سوی استاندار لرستان تاکید شده که تمهیدات لازم را در مواقع بحرانی در شهرستانهای استان بیاندیشند.

یادآوری تجربه قطعی گسترده گاز لرستان در سال 86

سرپرست شرکت گاز استان لرستان نیز در این رابطه با بیان اینکه ما هنوز تجربه سال 86 را فراموش نکرده ایم اظهار داشت: در این راستا خوشبختانه با ورود جدی استاندار، معاون عمرانی و همچنین مدیر کل مدیریت بحران لرستان تمهیدات لازم برای مواجهه با مواقع بحران در استان اندیشیده شده است.

حشمت الله شمس خرم آبادی با بیان اینکه افزایش مشترکان گاز و همچنین عدم اجرایی شدن طرح پارس جنوبی در موعد مقرر موجب مشکلاتی در زمینه تامین گاز کشور ایجاد شد ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته باید متوسط مصرف گاز در کشور به 180 میلیون متر مکعب می رسید که با افزایش بی رویه مصرف این عدد به 540 میلیون متر مکعب رسیده است.

وی ادامه داد: این در حالیست که رکورد مصرف گاز طی دیروز در کشور به بیش از 570 میلیون متر مکعب رسید که برای جبران این 30 میلیون مترمکعب حداقل معادل دو پارس جنوبی گاز نیاز است.

سرپرست شرکت گاز استان لرستان با اشاره به تعطیلی برخی از جایگاههای "سی ان جی" کشور و استان عنوان کرد: همچنین باید مشترکین خانگی گاز را نیز به صرفه جویی تشویق کنیم.

وضعیت مصرف گاز در دو شهرستان قرمز شد

شمس خرم آبادی با اشاره به قطع گاز صنایع استان لرستان نیز بیان داشت: ما با تعطیلی صنایع برآورد کردیم که در مصرف گاز در لرستان بین 800 تا یک میلیون متر مکعب صرف جویی شود.

وی گفت: همچنین میزان مصرف گاز "سی ان جی" لرستان نیز در حال حاضر 200 هزار متر مکعب است که تنها نیمی از این جایگاهها تعطیل شده و هنوز شاهد استفاده خودروهای شخصی از این جایگاهها در استان هستیم.

وی با بیان اینکه متاسفانه طی 48 ساعت گذشته تنها 350 هزار متر مکعب صرفه جویی گاز در استان داشته ایم تصریح کرد: متاسفانه با وجود تعطیلی در بخشهای مختلف مانند صنایع و جایگاههای سوخت ما شاهد افزایش مصرف گاز در بخش خانگی هستیم.

سرپرست شرکت گاز استان لرستان با اشاره به افت شدید فشار گاز در دو شهرستان نورآباد و الشتر عنوان کرد: هم اکنون وضعیت در این دو شهرستان به مرز بحران و قرمز رسیده است.

شمس خرم آبادی همچنین با بیان اینکه متاسفانه ما شاهد مصرف گاز بی رویه دربرخی ادارات دولتی استان هستیم ادامه داد: در این راستا فرمانداران شهرستانها به روسای ادارات دستور دهند که در مصرف گاز صرفه جویی داشته باشند.

صدا و سیما وضعیت را به مردم گزارش دهد

معاون عمرانی استانداری لرستان نیز در این رابطه با بیان اینکه مشکل افزایش مصرف گاز تنها مربوط به لرستان نیست بلکه در کل کشور وجود دارد اظهار داشت: میزان مصرف گاز در کشور به 570 میلیون متر مکعب و در لرستان به 8.5 میلیون متر مکعب رسیده است.

مجید کیانپور با تاکید براینکه باید در استان تدبیر لازم در هنگام بحران گاز در استان پیش بینی شود گفت: در این راستا ادارات سطح استان باید در مصرف گاز صرفه جویی لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اطلاع رسانی صدا و سیمای لرستان در زمینه ضرورت صرفه جویی در مصرف گاز در استان عنوان کرد: در این راستا صدا و سیما طی این هفته به طور مداوم زیر نویس و تولید برنامه در زمینه صرفه جویی و آموزش در مصرف گاز داشته باشند تا میزان مصرف گاز در استان به حداقل خود برسد.

معاون عمرانی استانداری لرستان با تاکید براینکه باید با اقدامات لازم میزان مصرف گاز در لرستان طی 10 روز مدیریت و 20 درصد کاهش یابد ادامه داد: با این اقدامات حداقل میزان مصرف گاز از 8.5 میلیون متر مکعب به هفت میلون متر مکعب کاهش یابد.

کیانپور با تاکید بر برگزاری جلسات توسط فرمانداران شهرستهای مختلف استان و ارائه گزارش کار به مدیریت بحران و معاون عمرانی استانداری لرستان ادامه داد: همچنین شرکت توزیع برق نیز در آماده باشد باشد و در هنگام بحران و قطعی برق اقدامات لازم را انجام دهد.

وی همچنین بر ضرورت از مدار خارج کردن برخی از جایگاههای سوخت "سی ان جی" در استان تاکید کرد.