معدوم سازی 412 کیلوگرم گوشت غیربهداشتی در بناب

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حامی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: گوشت های غیربهداشتی و فاسد که توسط کارشناسان شبکه دامپزشکی بناب از قصابی ها و پرکنده فروشی های روستایی دراین شهرستان کشف و ضبط شده بود، پس از اخذ حکم قضایی و درحضور نماینده دادستان معدوم شد.

به گفته وی از زمان ساماندهی کشتار دام روستایی مقرر شده است تمام قصابان مستقر در روستاهای تابعه شهرستان بناب کشتار دام خود را تنها در محل کشتارگاه صنعتی دام انجام دهند و هرگونه کشتارخارج ازکشتارگاه بعنوان کشتار غیرمجاز تلقی خواهد شد.

حامی تأکیدکرد: کارشناسان و بازرسان بهداشتی دامپزشکی بناب در بازدیدهای ادواری خود از مراکز تولید، نگهداری و عرضه انواع فراورده های خام دامی تلاش می کنند تا سلامت مصرف کنندگان را تضمین و درصورت برخورد با موارد غیربهداشتی بشدت با آنان برخورد می شود.

رئیس شبکه دامپزشکی بناب از شهروندان و مسافران خواست مواد پروتئینی مورد نیاز خود را حتماً از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی خریداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از کشتار غیرمجاز دام درخارج ازکشتارگاه و یا مرغ پرکنده بدون بسته بندی و تاریخ گذشته مراتب را به شبکه دامپزشکی شهرستان بناب با شماره تلفن چهار رقمی 1512 اطلاع دهند.

گفتنی است در شهرستان بناب یک واحد کشتارگاه صنعتی و دو واحد کارگاه بسته بندی گوشت قرمز تحت نظارت دامپزشکی فعالیت می کنند.