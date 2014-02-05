کمبود اعتبار مهمترین چالش مدیریت ورزش کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه بعد از ظهر چهارشنبه در سالن شهدای دولت استاندار کرمانشاه و با حضور معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه برگزار شد.

مدیرکل پیشین ورزش و جوانان استان کرمانشاه در این مراسم اظهار داشت: دو سال پیش اعتبارات حوزه ورزش استان کرمانشاه چیزی حدود سه میلیارد تومان بود در حالی که طی 9 ماهه ابتدایی امسال تنها 193 میلیون تومان اعتبار به اداره کل ورزش و جوانان کرمانشاه تخصیص یافت که ما باید طبق قوانین موجود آن را به صورت مساوی میان 410 هیات فعال در سطح استان تقسیم می کردیم.

عباس امانی شهرک خاطرنشان کرد: این نوع تقسیم بودجه نیز نوعی بی عدالتی است چرا که فعالیت تمامی هیات ها به یک اندازه نیست، هرچند با صحبتی که اخیران با وزیر ورزش و جوانان داشتیم مقرر شد این اختیارات به مدیرکل ورزش و جوانان استان ها داده شود تا بر اساس فعالیت هیات ها به توزیع اعتبار بپردازند.

وی ادامه داد: با این تفاسیر مشکل عمده ورزش در زمان تصدی من کمبود اعتبارات بود که مشکلات عدیده ای را برای ما رقم زده بود.

امانی با اشاره به بخشی از عملکرد خود در استان کرمانشاه اظهار داشت: در سال 92 ورزشکاران کرمانشاهی با برنامه ریزی های خوب موفق شدند 19 مدال بین المللی، 37 مدال آسیایی و 26 مدال کشوری را به گردن بیاویزند.

مدیرکل سابق ورزش و جوانان استان کرمانشاه اظهار داشت: در طول سال جاری 206 ورزشکار کرمانشاهی به اردوی تیم ملی دعوت شدند که در نهایت 11 نفر از آنها به عضویت فیکس تیم ملی در آمدند.

امانی با اشاره به اینکه در سال گذشته 66 هزار ورزشکار در استان کرمانشاه بیمه شده اند، تعداد بیمه شدگان در 10 ماهه نخست سالجاری را 55 هزار نفر اعلام کرد.

وی با بیان اینکه ساخت 10 سالن سقف بلند در کرمانشاه در دستور کار است، گفت: 2 میلیاردو 100 میلیون تومان برای هفت سالن از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری ابلاغ شده که عملیات اجرایی 5 مورد از این سالن ها آغاز شده است.

وی در پایان اظهار داشت: متوسط سرانه فضای ورزشی برای استان کرمانشاه 0.84 متر مربع است که از میانگین کشوری جلوتر هستیم.

در این مراسم مجتبی جوهری به عنوان مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان کرمانشاه معرفی شد.