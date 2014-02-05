شناسائی 9 نقطه سمیرم برای ممانعت از لغزندگی معابر شهری در زمستان

به گزارش خبرنگار مهر کمیته بحران و حوادث غیرمترقبه شهرستان سمیرم عصر چهارشنبه در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان سمیرم برگزار شد.

در این نشست محمد جعفرزاده اظهار داشت: تهیه برنامه جامع برف روبی و بازگشائی معابر شهری از ابتدای فصل بارش در سال 1392 در دستور کار شهرداری شهر سمیرم قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس این برنامه مقرر شده است که خیابان های اصلی شهر سمیرم ظرف مدت 10 ساعت و کوچه های اصلی ظرف مدت 24 ساعت پس از بارش و کوچه های فرعی هم ظرف مدت 36 ساعت پس از بارش برف روبی شود که طبق گزارشات واصله برنامه مذکور با بهره گیری از توان 32 پرسنل و چند ماشین سنگین برف روب و گریدر به خوبی اقدام شده است.

شهردار سمیرم اقدامات پرسنل و عوامل اجرائی شهرداری شهر سمیرم را در مسیر خدمت به مردم و ستاد بحران و حوادث غیر مترقبه شهرستان سمیرم مطلوب ارزیابی کرد و گفت: به منظور تسهیل در امر تردد عمومی در زمان بارش نزولات آسمانی شهرداری شهر سمیرم نسبت به شناسائی 9 نقطه حادثه خیز و دارای خطر لغزندگی اقدام کرده است و در این راستا عملیات ایجاد بندهای سیمانی و بستن دریچه های فلزی را اجرا کرده است.

وی تصریح کرد: خدمت رسانی به مردم و عموم همشهریان به ترتیب اولویت خیابان های خطر ساز مسیر مدارس و بقیه نقاط است.

جعفرزاده همچنین از سقوط 25 مورد وسایط نقلیه در جوی خیابان ها معابر آب و ثبت موارد مذکور در دفتر واحد آتش نشانی شهرداری شهر سمیرم طی بارش های امسال خبر داد و اذعان داشت: عملیات شن پاشی و نمک پاشی به موقع نقشی اثرگذار برای کاهش حوادث دارد و در این راستا شهرداری شهر سمیرم از مزایای سه دستگاه سنگین و کمپرسی استفاده می کند.

وی در بخش دوم سخنان خود به حادثه ورود یک دستگاه کامیون حامل سوخت به یک مغازه در میدان شهدای شهر سمیرم اشاره و تصریح کرد : دستگاه حامل سوخت بدون زنجیر چرخ و با لاستیک فرسوده نسبت به حمل حدود 20 تن سوخت اقدام کرده بود که حین عبور از مسیر پر شیب به دلیل فقدان کنترل بر ترمز وارد مغازه شد.

شهردار سمیرم افزود: این یک حادثه عمده در بارش های اخیر در شهر سمیرم است که هرچند تلفات جانی در بر نداشت اما با مدیریت بهتر می توان به راحتی از بروز چنین حوادثی جلوگیری کرد.