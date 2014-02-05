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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۳۶

ایران انفجار مقابل وزارت خارجه عراق را محکوم کرد

ایران انفجار مقابل وزارت خارجه عراق را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه حملات تروریستی امروز چهارشنبه در عراق از جمله اقدام تروریستی در مقابل وزارت خارجه این کشور را که به کشته و زخمی شدن جمعی از کارکنان شریف این وزارت خانه و مردم بی گناه منجر شد ، شدیداً محکوم کرد و با دولت، ملت وخانواده قربانیان این حوادث اظهار همدردی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم تاکید کرد: وقوع این حملات تروریستی در زمانی که نیروهای مسلح عراق دوشادوش مردم و عشائر سلحشور این کشور علیه تروریسم کور مبارزه می کنند، از حقد و کینه گروههای تروریستی در انتقام گیری از مردم بی گناه خبر می دهد.

وی خاطر نشان کرد: این حوادث تاسف بار یکبار دیگر نشان داد که تروریسم به هیچ اصولی پایبند نیست .

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر مسئولیت جامعه جهانی در مقابله و مواجهه جدی و فوری با پدیده ضد بشری تروریسم اظهار داشت : جمهوری اسلامی ایران ضمن تسلیت به ملت و دولت عراق ، امیدوار است این کشور در سایه اتحاد و انسجام ملی و تداوم مبارزه علیه نیروهای خشونت طلب و افراطی شرایط سخت کنونی را پشت سر گذاشته و بر مشکلات فائق آیند.

کد مطلب 2230223

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