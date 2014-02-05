ایران انفجار مقابل وزارت خارجه عراق را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم تاکید کرد: وقوع این حملات تروریستی در زمانی که نیروهای مسلح عراق دوشادوش مردم و عشائر سلحشور این کشور علیه تروریسم کور مبارزه می کنند، از حقد و کینه گروههای تروریستی در انتقام گیری از مردم بی گناه خبر می دهد.

وی خاطر نشان کرد: این حوادث تاسف بار یکبار دیگر نشان داد که تروریسم به هیچ اصولی پایبند نیست .

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر مسئولیت جامعه جهانی در مقابله و مواجهه جدی و فوری با پدیده ضد بشری تروریسم اظهار داشت : جمهوری اسلامی ایران ضمن تسلیت به ملت و دولت عراق ، امیدوار است این کشور در سایه اتحاد و انسجام ملی و تداوم مبارزه علیه نیروهای خشونت طلب و افراطی شرایط سخت کنونی را پشت سر گذاشته و بر مشکلات فائق آیند.