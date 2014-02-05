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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۵۲

سرهنگ سلطانی وش:

سه باند قاچاق مواد مخدر در شهرستان بناب متلاشی شد

سه باند قاچاق مواد مخدر در شهرستان بناب متلاشی شد

بناب- خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بناب از متلاشی شدن سه باند قاچاق مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی سلطانی وش بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مأموران انتظامی بناب با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان شرقی موفق شدند در جریان 3 مأموریت جداگانه ضمن متلاشی کردن باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر مقدار 22 کیلوگرم تریاک و 4 کیلوگرم حشیش را کشف و ضبط کنند.

وی افزود: هشت نفر قاچاقچی در این رابطه دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بناب در ادامه سخنان خود برخورد جدی با سوداگران مرگ را یکی از اهداف اصلی پلیس اعلام کرد و گفت: یکی از این باندها با همکاری مردم منهدم شده است.

سلطانی وش تصریح کرد: شماره تلفنهای 197 و 110 آماده دریافت اخبار و اطلاعات مربوط به قاچاق مواد مخدر بوده و پلیس مصمم است با دریافت هرگونه اطلاعات از طریق تلفنهای مذکور جلوی فعالیت باندهایی را که در صددند تا جوانان را به دام اعتیاد بکشانند، بگیرد.

کد مطلب 2230226

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