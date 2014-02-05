سه باند قاچاق مواد مخدر در شهرستان بناب متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی سلطانی وش بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مأموران انتظامی بناب با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان شرقی موفق شدند در جریان 3 مأموریت جداگانه ضمن متلاشی کردن باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر مقدار 22 کیلوگرم تریاک و 4 کیلوگرم حشیش را کشف و ضبط کنند.

وی افزود: هشت نفر قاچاقچی در این رابطه دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بناب در ادامه سخنان خود برخورد جدی با سوداگران مرگ را یکی از اهداف اصلی پلیس اعلام کرد و گفت: یکی از این باندها با همکاری مردم منهدم شده است.

سلطانی وش تصریح کرد: شماره تلفنهای 197 و 110 آماده دریافت اخبار و اطلاعات مربوط به قاچاق مواد مخدر بوده و پلیس مصمم است با دریافت هرگونه اطلاعات از طریق تلفنهای مذکور جلوی فعالیت باندهایی را که در صددند تا جوانان را به دام اعتیاد بکشانند، بگیرد.