مدیران توانمند را به عرصه ورزش بازمی گردانم

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جوهری عصر چهارشنبه در مراسم معارفه خود که در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: ورزش کرمانشاه از توانمندی ها و پتانسیل های بالایی برخوردار است که شاید بسیاری از آن ها تاکنون مغفول مانده باشد و باید کمک کنیم تا این توانایی و ظرفیت ها شناسایی و کارهای اساسی برای به ثمر نشستن آن ها انجام گیرد.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از افراد توانمند در بخش های مدیریتی ورزش و همچنین تجارب پیشکسوتان یکی از کارهایی است که در زمان مدیریت خود در ورزش حتما دنبال خواهم کرد تا بهتر بتوانم برنامه های خود را اجرا و جهش وار به سمت موفقیت پیش رویم.

جوهری همچنین ایجاد فضای همدلی، قانون مداری و مسئولیت پذیری را از مواردی عنوان کرد که برای رشد ورزش کرمانساه لازم و ضروری است.

مدیرکل جدید ورزش و جوانان کرمانشاه با اشاره به اینکه از سال 69 تاکنون در ورزش حضور داشته و با مسائل و مشکلات آن آشناست، خاطرنشان کرد: مشکل کبود بودجه طی سال های اخیر باعث شده تا ورزش کشور آنگونه که باید نتواند پیشرفت کند و به تبع آن ورزش استان کرمانشاه نیز متاثر از این قضیه به جایگاهی که استحقاق آن را داشته نرسیده است.

جوهری تاکید کرد: این موضوع نباید سبب افت ورزش خصوصا در استان قهرمان پرور کرمانشاه شود و باید بتوانیم راهکارهای لازم را برای برون رفت از این مشکل با هم اندیشی روسای هیات ها و دلسوزان ورزش پیدا کنیم.

وی همچنین احیای ورزش بانوان را نیز یکی از برنامه های مهم کاری خود عنوان کرد و گفت: از گذشته کرمانشاه بانوان ورزشکار خوبی داشته و با تقویت و احیای جایگاه آنان سعی داریم یکی از استان های موفق کشور در زمینه توسعه ورزش بانوان باشیم.

جوهری در پایان از اعتماد وزیر ورزش و جوانان، استاندار کرمانشاه و مجمع نمایندگان استان در سپردن مسئولیت اداره کل ورزش و جوانان کرمانشاه به وی قدردانی و ابرز امیدواری کرد بتواند با توسعه ورزش استان پاسخ این اعتماد را بدهد.