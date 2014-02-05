وزارت کشور در مناطق برف زده جلسه ستاد بحران تشکیل دهد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر هادی حسینی نماینده مردم قائم شهر در مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه نوبت عصر روز چهارشنبه در تذکری گفت: در هفته جاری خبر برف سنگین در برخی از استانهای کشور مطرح شد که در نگاه اول خوشایند بود بارش برف برای مردم شادی آفرین است اما در برخی مناطق شمالی کشور خسارت زیادی به جای آورد.

وی افزود: از همه بزرگان دولت و مجلس که به حل بحران این مناطق کمک کردند تقدیر می کنیم دیروز تعدادی از نمایندگان به این مناطق سفر کردیم و ارتفا برف تا حدود 2 متر رسیده بود.

وی افزود: اکنون مشکلات فراوانی وجود دارد و از 113 روستا هیچ اطلاعی در دسترس نیست از سپاه تشکر می کنیم و وقتی مردم آرم سپاه در این مناطق می دیدند امیدوار می شدند

این نماینده مجلس با انتقاد خطاب به وزارت کشور گفت: از وزارت کشور خواهش داریم در یک جلسه ستاد بحران در این استانها تشکیل می دادند. امیدواریم همه کمک کنند تا این بحران رفع شود.