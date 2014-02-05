430 کلاس درس در خراسان جنوبی نوسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر،محمد رضا بیگی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح مدرسه 9 کلاسه مهر سربیشه اظهار کرد: برنامه شناسنامه دار کردن مدارس از سال 83 و 84 برای مدارس آموزش و پرورش کشور و استان تنظیم شده است.

وی افزود: در دو سال گذشته یک‌هزار و 353 کلاس در خراسان جنوبی در حال تخریب بوده و تاکنون 730 کلاس بازسازی شده و به آموزش و پرورش تحویل داده شده است.

مدیرکل نوسازی مدارس خراسان جنوبی با بیان اینکه در سال 1386 مقاوم‌سازی مدارس در استان آغاز شده است، بیان کرد: تاکنون یک‌هزار و 460 کلاس در حال مقاوم‌سازی است که برای اتمام آن نیاز به مساعدت دولت و خیرین است.

بیگی گفت: در خراسان جنوبی 430 کلاس در خراسان جنوبی نوسازی شده که از این تعداد 53 کلاس درس در سربیشه بوده و 35 کلاس نیز در سربیشه تخریب و بازسازی شده است.

مدیرکل نوسازی مدارس خراسان جنوبی با بیان اینکه دبیرستان 9 کلاسه سربیشه از سال گذشته آغاز شده است، افزود: در مجموع اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و 400 میلیون ریال برای افتتاح این پروژه هزینه شده است.

وی عنوان کرد: با افتتاح این پروژه 400 دانش آموز از 180 خانوار در آن مشغول تحصیل خواهند شد.