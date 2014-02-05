بیشترین میزان کاهش بارندگیها در لرستان مربوط به شهرستان سلسله است

نورالدین سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون 204.8 میلی متر باران در شهرستان سلسله باریده است.
وی ادامه داد: این میزان بارندگی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 22 درصد و در مقایسه با میانگین دوره آماری بلندمدت 16 درصد کاهش داشته است که نشان می دهد شهرستان سلسله بیشترین کاهش بارندگیها را طی سال زراعی جاری داشته است.
مدیر کل هواشناسی استان لرستان عنوان کرد: بیشترین میزان رشد بارندگیها در سال زراعی جاری نیز مربوط به شهرستان بروجرد بوده است.
سپهوند بیان داشت: در شهرستان بروجرد تاکنون 244.4 میلی متر باران باریده است.
وی ادامه داد: میزان بارندگیها در این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد و در مقایسه با میانگین دوره آماری بلندمدت 6 درصد رشد داشته است.
مدیر کل هواشناسی استان لرستان به وضعیت بارندگیهای مرکز استان نیز اشاره کرد و بیان داشت: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون در خرم آباد 140.3 میلی متر بارندگی ثبت شده است.
سپهوند عنوان کرد: این میزان بارندگی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته ولی در مقایسه با میانگین دوره آماری بلندمدت هفت درصد کاهش داشته است.
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