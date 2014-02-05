  1. استانها
  2. گلستان
۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۲۰:۰۰

محمدی:

18 هزار تن کود مازاد در انبارهای گلستان موجود است

18 هزار تن کود مازاد در انبارهای گلستان موجود است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان با بیان این که در حال حاضر 18 هزار تن کود مازاد در انبارهای گلستان وجود دارد ازکشاورزان خواست برای دریافت کود به انبارهای کود استان مراجعه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمدی عصر سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه استان افزود: از وظایف اصلی این شرکت تامین نهاده ها است و 90 درصد بخش بازرگانی کود استان را شرکت خدمات حمایتی استان انجتم می دهد.

وی تصریح کرد: برای برطرف کردن نیاز کود استان اهداف و برنامه های زیادی را اجرا کردیم که از جمله، کوتاه کردن پروسه اداری، اطلاع رسانی به موقع به کارگزاران، نشست با کارگزاران شهرستانها، افزایش کارمزد کارگزاران و راه اندازی سایت شهر فاضل آباد از جمله این اقدامات بوده است.

وی ادامه داد: سال های قبل مشکل تاخیر در محل کود داشتیم که در حال حاضر محل کود از سایر استان ها به حداقل رسیده است و کار ما روزآمد شده است.

محمدی در ادامه با بیان این که کارگزاران ما در استان مشکل اعتباری داشتند، گفت: با پیگیری ، فروش اعتباری را در استان آغاز کردیم و در حال حاضز در زمان مصرف 50 روز ودر زمان غیرمصرف 2 ماه به کارگزار فرصت داده می شود تا مبلغ کود را پرداخت کند.

افزایش 100 درصدی سهیمه کود فسفات در هر هکتار در استان

وی تصریح کرد:  در حال حاضر از 5 مبدا کود وارد استان ما می شود واین درحالی است که قبلا از 2 مبدا کود وارد استان می شد. سهمیه کود فسفات هم به ازای هر هکتار 100 درصد افزوده شده است.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان گفت: توزیع یکنواخت کود را در سطح استان داشتیم و در استان مناطق را اولویت بندی کرده ایم تا درآن مقطع زمانی بتوانیم کود خوبی را در اختیار کشاورزان قرار دهیم .

وی ارزیابی کارگزاران استان، ایجاد رقابت بین کارگزاران و کوتاه کردم پرداخت کارمزد به کارگزاران را از دیگر اقدامات این شرکت عنوان کرد.

کد مطلب 2230236

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها