18 هزار تن کود مازاد در انبارهای گلستان موجود است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمدی عصر سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه استان افزود: از وظایف اصلی این شرکت تامین نهاده ها است و 90 درصد بخش بازرگانی کود استان را شرکت خدمات حمایتی استان انجتم می دهد.

وی تصریح کرد: برای برطرف کردن نیاز کود استان اهداف و برنامه های زیادی را اجرا کردیم که از جمله، کوتاه کردن پروسه اداری، اطلاع رسانی به موقع به کارگزاران، نشست با کارگزاران شهرستانها، افزایش کارمزد کارگزاران و راه اندازی سایت شهر فاضل آباد از جمله این اقدامات بوده است.

وی ادامه داد: سال های قبل مشکل تاخیر در محل کود داشتیم که در حال حاضر محل کود از سایر استان ها به حداقل رسیده است و کار ما روزآمد شده است.

محمدی در ادامه با بیان این که کارگزاران ما در استان مشکل اعتباری داشتند، گفت: با پیگیری ، فروش اعتباری را در استان آغاز کردیم و در حال حاضز در زمان مصرف 50 روز ودر زمان غیرمصرف 2 ماه به کارگزار فرصت داده می شود تا مبلغ کود را پرداخت کند.

افزایش 100 درصدی سهیمه کود فسفات در هر هکتار در استان

وی تصریح کرد: در حال حاضر از 5 مبدا کود وارد استان ما می شود واین درحالی است که قبلا از 2 مبدا کود وارد استان می شد. سهمیه کود فسفات هم به ازای هر هکتار 100 درصد افزوده شده است.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان گفت: توزیع یکنواخت کود را در سطح استان داشتیم و در استان مناطق را اولویت بندی کرده ایم تا درآن مقطع زمانی بتوانیم کود خوبی را در اختیار کشاورزان قرار دهیم .

وی ارزیابی کارگزاران استان، ایجاد رقابت بین کارگزاران و کوتاه کردم پرداخت کارمزد به کارگزاران را از دیگر اقدامات این شرکت عنوان کرد.