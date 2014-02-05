پولدارها زندگی را به کام بقیه تلخ نکنند/تفاخر زندگی را دشوار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین شهاب مرادی در برنامه «آینه خانه» شبکه دو سیما که با موضوع تفاخر پخش شد، با بیان این مطلب، گفت: در این موضوع حتی شخصی که ندار است هم گرفتار میشود، چون تفاخر، سبک زندگی را تغییر میدهد و دارا و ندار هر یک به شکلی از این موضوع رنج میبینند.
وی در بیان امتیازهای زندگی بدون تفاخر گفت: عدم تفاخر، احتمال گناه و اسراف را از خانواده دور میکند و به دنبال این تفکر، برکت زندگی بیشتر میشود؛ در حالی که ولخرجیهای بی فایده، برکت را از خانهها میبرد.
مرادی با بیان اینکه تفاخر مثبت هم وجود دارد گفت: ما به انقلاب اسلامی افتخار میکنیم، به ایرانی بودنمان مباهات میکنیم، به زنان و مردان ایران تفاخر میکنیم، اما تفاخر وقتی جنبه منفی دارد که برای خود فرد باشد. وقتی از خودمان حرف میزنیم، تفاخرمان ریشه در کبر دارد و به نوعی بزرگی را به رخ کشیدن است.
وی در بیان جنبه های دامنه دار تفاخر اضافه کرد: امروز تفاخر حتی روی تاریخ تولد افراد هم تاثیرگذاشته و برخی از خانوادهها به دنبال این هستند که فرزندشان در روز خاصی متولد شود و یا اینکه هنگام بیماری به جای تمرکز بر درمان با انتخاب دکتر خاصی برای خود به دنبال تفاخر هستند.
رییس سازمان فرهنگی-هنری شهرداری تهران با تاکید بر تاثیر منفی تفاخر بر تشکیل زندگی جوانان گفت: در ازدواج رسوم مختلفی با ریشههای متفاوت از سمت عروس و داماد اجرا میشود. همه میخواهند بهترین باشند و همین تفاخر از لحاظ اقتصادی موجب دشوار شدن ازدواج ها میشود؛ برخی که امکان مالی دارند دست به این تفاخرها می زنند و دیگرانی هم به دنبال تقلید این تفاخرها هستند.
وی افزود: افرادی که تمکن مالی دارند نباید کاری کنند که طعم زندگی برای دیگر افراد جامعه تلخ شود. امروز در دنیا وقتی خانواده سلطنتی بریتانیا مراسم ازدواج پر خرجی را برگزار می کند مردم آن کشور به آن انتقاد میکنند.
شهاب مرادی همچنین بیان کرد: امروز در شهرهای مختلف ایران شهروندان برای نام بردن از مکانهای تفریحی شهر خود از عناوین مشهور تفرجگاههای تهران یا کلانشهرها استفاده میکنند؛ در صورتی که شهر خودشان بهترین آب و هوا را دارد. در واقع افراد باید بیاموزند که خودشان باشند.
وی در پایان گفت: ابتدا باید به این جمع بندی و تفاهم برسیم که تفاخر عیب است تا بتوانیم این موضوع و سبک زندگیمان را اصلاح کنیم.
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