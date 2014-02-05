استقبال چشمگیر از روز نخست جشنواره فجر در کرمانشاه/ صفهای طولانی همیشه تلخ نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روز از جشنواره فیلم فجر در کرمانشاه از امروز با اکران دو فیلم در 6 سانس آغاز شد و برخلاف انتظار صف های طولانی برای ورود به سینما در همان ساعات ابتدایی جشنواره تشکیل شد.

فیلم "خانوم" به کارگردانی سینا پاکروان و "زندگی جای دیگری است" به کارگردانی منوچهر هادی نخستین فیلمهایی بودند که بر پرده سینمای تازه بازسازی شده آزادی کرمانشاه نقش بستند.

بر اساس اعلام مسئولین تا ساعت 24 امشب نمایش فیلمها ادامه خواهد داشت و این صف ها همچنان برای ورود به سینما تشکیل خواهند شد. صف هایی که اینبار شیرین و امیدوار کننده هستند به گونه ای که تا حدودی تلخی صف های دراز توزیع سبد کالا را از کام شهر زدوده اند.

مدیر کل فرهنگ و ارساد اسلامی کرمانشاه در رابطه با روز نخست جشنواره فیلم فجر در کرمانشاه به خبرنگار مهر گفت: نخستین روز از جشنواره فیلم فجر در استان کرمانشاه با 6 سانس اکران در سینما آزادی کرمانشاه و با حضور بی سابقه مردم پشت گیشه ها آغاز شد.

ابراهیم رحیمی زنگنه گفت: استقبال خوب مردم مخصوصا جوانها از این دوره جشنواره در کرمانشاه به گونه ایست که در برخی از سانسها ظرفیت سالن سینما آزادی کرمانشاه تکمیل می شود.

وی ادامه داد: پیش بینی ما این است که تا آخرین سانس امروز نزدیک به یک هزار نفر فروش بلیط در سینما آزادی داشته باشیم که در مقایسه با سال قبل یک رشد بسیار چشمگیر را نشان می دهد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه فروش بلیط در سینما آزادی کرمانشاه در اولین روز دوره گذشته جشنواره فیلم فجر را چیزی حدود 130 نفر اعلام کرد.

وی خاطر نشان کرد: این در حالی است که تبلیغات میدانی برای جشنواره فجر انجام نشده است.

رحیمی نقش رسانه های استان در استقبال باشکوه از این جشنواره را قابل توجه دانست و خاطر نشان کرد: فضا سازی خوب رسانه ای و انعکاس مناسب اخبار جشنواره فیلم فجر در کرمانشاه باعث شده است که استقبال خوب مردم از فیلمها رقم بخورد.

وی یادآور شد: سینما آزادی در این 10 روز میزبان جشنواره فیلم فجر خواهد بود و این جشنواره از امروز با اکران فیلم "زندگی جای دیگر است" ساخته منوچهر هادی، رسما آغاز شد.

رحیمی افزود: هر روز دو فیلم در جشنواره به نمایش درخواهد آمد و علاقه مندان می توانند در سانس های 10 تا 12، 14 تا 16، 16 تا 18، 20 تا 22 و 22 تا 24 با مراجعه به سینما از فیلم های اکران شده بازدید کنند.

وی همچنین قیمت هر قطعه بلیت برای تماشای فیلم ها را سه هزار تومان عنوان کرد.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه در ادامه به فیلم هایی که برای نمایش در جشنواره فیلم فجر انتخاب شده اند نیز اشاره کرد و گفت: علاوه بر نمایش فیلم زندگی جای دیگر است، در این جشنواره شاهد اکران فیلم هایی نظیر خانه ای کنار ابرها، مردم به وقت شهریور، ارسال یک آگهی تسلیت برای روزنانه، عاشق های ایستاده می میرند، بیگانه، خط ویژه، خانوم، رد کار پت و پایان خدمت نیز خواهیم بود.

رحیمی زنگنه خاطرنشان کرد: حق سکوت، اشباح، بعد اعلام می شود،‌ کلاشینکف، شهابی از جنس نور، چ ، خانه پدری، پنجاه قدم آخر و پنج ستاره از دیگر فیلم هایی است که در جشنواره اکران خواهد شد.

وی همچنین فیلم "جینگو" اثر تورج اصلانی کارگردان کرمانشاهی را یکی دیگر از فیلم هایی عنوان کرد که در دومین جشنواره فیلم فجر به نمایش درخواهد آمد.

رحیمی یادآور شد: مراسم اختتامیه دومین جشنواره فیلم فجر 28 بهمن ماه در تالار انتظار کرمانشاه برگزار و از برترین های هر بخش تجلیل خواهد شد.

قرار است در آیینی که 28 بهمن ماه امسال در تالار انتظار کرمانشاه برگزار می شود از برترین های هر بخش، با اهدای هدایا تقدیر شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: پیش بینی می کنیم در روز های آینده بر تعداد بازدیدکنندگان از جشنواره فجر افزوده شود.